Prenez un nouvel esprit dans Smash Bros. avec votre fichier de sauvegarde Monster Hunter Stories 2

Image : @monsterhunter

Mettre à jour [Wed 10th Nov, 2021 02:30 GMT]: Ce même esprit est désormais disponible pour tous les joueurs via le tableau et la boutique des esprits Smash Bros. Ultimate. Il était auparavant exclusif aux joueurs qui disposaient d’un fichier de sauvegarde Monster Hunter Stores 2: Wings of Ruin sur leur Switch.

Article original [Wed 30th Jun, 2021 04:25 BST]: Nintendo a annoncé une promotion croisée spéciale d’esprit pour Super Smash Bros. Ultimate. Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit, et ce ne sera probablement pas la dernière.

S’il vous arrive de jouer Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin et avoir un fichier de sauvegarde du jeu sur votre Nintendo Switch, vous pourrez débloquer un esprit spécial dans Smash – le Razewing Rathalos et le héros du jeu.

7月9日(金)発売の『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』のプレイ記録がNintendo Switch本体にあれば、先行して受け取り可能です。#スマブラSPhttps://t.co/bXmtc33Tme photo. twitter.com/7KpdNFrYnM— (@SmashBrosJP) 30 juin 2021

Bien que la progression de la sauvegarde de la démo Monster Hunter Stories 2 se répercute sur la version complète du jeu, il semble que ce même fichier ne déverrouille actuellement pas l’esprit ci-dessus dans Smash Ultimate. Si nous entendons autre chose, nous mettrons à jour ce message.

Si vous n’avez pas l’intention de choisir le nouveau jeu Monster Hunter Stories, il n’y a pas lieu de s’inquiéter – comme par le passé, Nintendo rend normalement des esprits comme celui-ci disponibles à une date ultérieure. Nous avons vu pour la dernière fois quelque chose de similaire en mars avec Attaquants Persona 5 ou Résurrection des fantômes et des gobelins.

Dans les nouvelles connexes, l’arrivée de Kazuya dans Smash Bros. comprend l’ajout de tout nouveaux esprits sur le thème de Tekken. Vous pouvez voir ce qui a été inclus sur la page des notes de mise à jour.

Que pensez-vous de cette cross-promo Monster Hunter ? Allez-vous récupérer MHS2 à sa sortie ? Dites-nous ci-dessous.