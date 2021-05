Prenez une minute et regardez Joy Reid anéantir Tucker Carlson ⋆ .

Je ne sais pas ce qui aurait pu faire croire à Tucker Carlson qu’il pourrait venir après Joy Reid de MSNBC et s’en sortir indemne, mais dans son émission The ReidOut, lundi soir, Reid a prouvé à quel point Carlson était naïf.

Carlson est devenu quelque peu obsédé par Reid récemment, la faisant à plusieurs reprises dans son émission et la qualifiant de «The Race Lady». C’est sa façon de dire qu’il pense qu’elle fait inutilement tout sur la race – ou comme il l’appelle, «haranguer whitey». Alors, il l’appelle ainsi en jouant des clips d’elle parlant du meurtre par la police de Ma’Khia Bryant (qu’il transforme en quelque sorte en une attaque contre des Blancs), mais il l’appelle également The Race Lady en commentant ses segments sur COVID- 19, masques et vaccins.

Après presque deux mois de cela, Reid a finalement riposté, et oh garçon, elle n’a pas manqué.

Tucker Carlson, l’homme qui pense que le fait que des enfants portent des masques équivaut à de la maltraitance et a encouragé ses téléspectateurs à affronter de manière agressive les étrangers qu’ils voyaient porter des masques à l’extérieur, a contesté Reid en disant qu’elle portait un masque en faisant du jogging, bien qu’elle soit déjà vaccinée. Je n’arrive toujours pas à croire que Carlson n’a pas de plus gros soucis que la décision des autres de porter un morceau de tissu sur leur visage, mais étant donné la quantité d’énergie qu’il consacre au sujet, je suppose que ce n’est vraiment pas le cas.

Reid a abordé l’obsession de «Tuckums» avec son masque, mais pas avant de déchirer ses nombreux, nombreux échecs.

En plus de l’appeler The Race Lady, Carlson évoque à plusieurs reprises le fait que Reid est allé à Harvard. Mettez ces deux ensemble et ce que Carlson dit est assez clair. C’est un sifflet de chien sur l’action positive, ce qui implique que Reid n’est entré à Harvard que parce qu’elle est noire. Carlson est tellement obsédée par l’alma mater de Reid que cela semble vraiment moins concerner son éducation que lui.

«Je veux dire, tu voulais aller à Harvard? Vous ont-ils rejeté? Et vous pensez: ‘Oh, ils ont laissé la femme de course entrer, blâmez, action positive, blâmez! “» Dit Reid, prouvant que Carlson n’est pas le seul à pouvoir faire des voix amusantes.

“Eh bien, écoutez, laissez-moi vous remonter le moral, OK?” continue-t-elle. «Je suis entré à Harvard, et d’accord, à Yale, Vassar et à l’Université de Denver aussi, parce que j’avais un GPA vraiment élevé et des scores SAT fantastiques. Et c’est ainsi que fonctionne l’action positive, l’amour. Les écoles recherchent des personnes intelligentes de divers horizons afin que ces écoles ne soient pas aussi sèches que les grandes ligues sportives avant leur déségrégation. Voir?”

Alors bien sûr, peut-être que Carlson n’avait pas les notes ou les résultats des tests pour entrer dans son école de premier choix, et peut-être qu’il avait besoin de l’aide du papa de sa petite amie [him] entrer à l’université », et peut-être qu’il a passé ses années d’université à se réjouir du sectarisme, et même si la CIA l’a rejeté et que MSNBC a annulé son émission, et CNN a annulé son émission, et oui, Fox News a littéralement dû faire valoir devant le tribunal que personne le prend au sérieux en tant que journaliste – malgré tout cela, «tout va bien pour vous», dit Reid.

Quant à la décision de continuer à porter un masque après avoir été vaccinée, elle dit: «La raison pour laquelle je continue à me masquer dans les endroits bondés est que je ne sais pas combien de personnes dans ces foules dans lesquelles je fais du jogging n’ont pas entendu parler. l’affaire judiciaire où vos patrons ont dit que votre émission n’était pas d’actualité. Alors, ils vous écoutent comme si vous étiez les nouvelles. “

Elle continue:

Et je ne crois pas que les gens qui vous écoutent, Tuckems, prennent des précautions contre le COVID plutôt que de paniquer à propos d’un morceau de tissu et de se précipiter dans Target pour tousser sur les boîtes de céréales comme s’ils étaient des colonisateurs du 17ème siècle vantant des couvertures contre la rougeole. avec eux. Des gens comme vous, vos amis et l’usine BS nous gardent imprégnés de la maladie, de la rage et de la paranoïa COVID, et la façon dont vous, petit Tucker, aggravez l’Amérique est la raison pour laquelle je continuerai à garder mon masque dans la foule. .

(image: capture d’écran)

