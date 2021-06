Prenez une page du livre de jeu de Buffett avec les options Bitcoin de Hedget

Comparer

Warren Buffett a dit dans l’une de ses citations célèbres : “Ayez peur quand les autres sont avides et avides quand les autres ont peur.” Parfois, nous pouvons être trop prudents avec nos investissements pour finir par ne pas prendre des mesures qui pourraient potentiellement transformer nos vies. Lorsqu’il s’agit d’acheter et de vendre, tous les investisseurs savent que pour tirer le meilleur parti des ventes, ils doivent chercher à acheter à un prix relativement inférieur.

Malheureusement, ce n’est pas à chaque fois que les prix du marché baissent ; La plupart du temps, les fluctuations des prix du marché peuvent vous dérouter à tel point que, pour tenter de minimiser les risques, vous vous retrouverez avec de nombreuses indécisions. À d’autres moments, vous devrez peut-être attendre longtemps avec votre capital inactif pendant que vous attendez que votre ordre d’achat souhaité soit terminé.

Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est que vous pouvez gagner un revenu régulier pendant que vous attendez en négociant des options. Le même Buffett a déjà gagné 7,5 millions de dollars en 5 minutes en utilisant cette même stratégie. Cela pose donc la question : qu’est-ce que le trading d’options et comment en tirer parti pour minimiser les risques et faire plus de profits ?

Le trading d’options expliqué

Pour un débutant, les options sont un système de négociation qui implique l’achat et la vente d’actifs, de titres ou de produits dérivés à un prix stipulé dans un délai convenu. Cela signifie qu’au cours d’une période spécifique, vous pourrez acheter et vendre à un prix fixe quels que soient les prix du marché existants au cours de cette même période.

Par cette définition, trois éléments composent un commerce d’options :

Type d’option (option d’achat ou de vente) Un prix fixe (ou prix d’exercice) La période convenue (au-delà de laquelle l’option expire).

Pour qu’un accord commercial d’options soit conclu, vous, en tant que commerçant (soit l’acheteur ou le vendeur), devrez payer un certain montant pour garantir l’option. C’est ce qu’on appelle une prime, c’est simplement une fraction du capital de votre entreprise.

Pendant la durée de cette convention d’options, vous pouvez ou non exercer l’option, en fonction des conditions de marché favorables. Si vous décidez de ne pas exercer l’option, celle-ci expirera une fois le délai écoulé et votre perte ne représentera que le montant de la prime. Dans ce cas, la perte n’est qu’une fraction de ce que vous auriez pu perdre si vous aviez négocié directement.

Il existe deux exemples de types de négociation d’options :

1. Option de vente

Acheter ce type d’option signifie simplement que vous avez un actif que vous souhaitez vendre. Si vous vous attendez à une baisse des prix du marché et que vous craignez que vos actifs perdent beaucoup de valeur au cours de cette période, cette option est pour vous.

Par exemple, en supposant que les prix du Bitcoin restent à 35 000 $ et que David a 1 Bitcoin qu’il est prêt à vendre pour le même montant, mais craint que les prix baissent le mois prochain, il peut décider de payer une prime pour obtenir un contrat de options pour commencer. du 1er juin au 1er juillet. Par conséquent, vous fixerez le prix d’exercice à 35 000 $ pendant la durée de ce contrat.

Si vers fin avril, le prix du Bitcoin tombe à environ 28 000 $, David peut décider d’exercer ce contrat en livrant le collatéral (qui est le 1 Bitcoin qu’il possède). Une fois cela fait, vous recevez 35 000 $ au lieu des 28 000 $ qui auraient entraîné une perte de 7 000 $ si vous aviez négocié directement.

A l’inverse, si le prix du Bitcoin s’apprécie aux alentours de 43 000 $ durant cette période, David peut décider de ne pas exercer ce contrat pour vendre son Bitcoin à moindre coût. Dans ce cas, vous perdez le contrat et ne perdez qu’une fraction de votre capital, soit le montant payé pour la prime.

2. Option d’appel

Cette catégorie d’options vous marque en tant qu’acheteur. Après avoir obtenu une option d’achat, vous devrez décider combien l’actif achèterait et spécifier la période après laquelle il expire.

Prenant David comme exemple une fois de plus, disons que le 1er juin, vous décidez d’acheter une option d’achat pour 1 Bitcoin à un prix spécifié de 35 000 $, car vous vous attendez à ce que les prix augmentent. En conséquence, vous payez le taux de prime et déclarez que le contrat expire le 1er juillet.

Si vers la fin juin, Bitcoin commence à se vendre à 43 000 $, vous pouvez décider d’exercer l’option d’achat en déposant le collatéral requis, qui est dans ce cas le prix d’exercice de 35 000 $. De cette façon, vous économisez jusqu’à 8 000 $ que vous auriez pu dépenser si vous aviez décidé d’acheter du Bitcoin à une date ultérieure.

Cependant, en supposant que le prix du bitcoin tombe à 28 000 $, vous pouvez décider de ne pas exercer l’option d’achat et dans ce cas, vous ne perdrez que le montant de la prime payée, minimisant ainsi le risque dans le processus.

Les options d’achat sont généralement bonnes pour les traders haussiers qui s’attendent à une hausse des prix du marché.

Où pouvez-vous négocier des options ?

Le trading d’options est disponible sur la plateforme Hedge. Depuis son arrivée dans l’espace DeFi, la plateforme a apporté des cas d’utilisation étonnants pour le trading d’options. En plus des exemples de négociation d’options et des règlements numériques énumérés ci-dessus, ils offrent également la possibilité d’obtenir des garanties et des règlements en espèces.

La plateforme est parmi les premières à bouger et les leaders du marché des options d’achat et de vente pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Fonctionnant à la fois sur Binance Smart Chain et Ethereum, ils peaufinent actuellement leur plate-forme et se préparent à augmenter la liquidité des options via leurs partenaires stratégiques.

Le trading d’options sur Hedge est aussi simple que possible, il vous suffit de visiter leur site Web à l’adresse https://www.hedget.com et d’explorer comment vous pouvez améliorer votre boîte à outils de trading crypto avec des techniques telles que le trading d’options susmentionné.

