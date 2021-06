Prenez votre meilleure photo avec 30 $ de rabais sur le meilleur cardan pour smartphone pour Prime Day

in

Fini le temps où vous deviez utiliser un appareil photo reflex numérique pour enregistrer vos vidéos familiales (ou même professionnelles). Maintenant, vous pouvez simplement récupérer l’un des meilleurs téléphones Android et appuyer sur Enregistrer. Mais si vous voulez faire passer vos compétences d’enregistrement vidéo au niveau supérieur, vous voudrez peut-être envisager le DJI OM 4 pour la stabilisation, car c’est l’un des meilleurs cardans pour smartphones. Maintenant que Prime Day est arrivé, vous pouvez économiser quelques dollars et obtenir le DJI OM 4 pour 119 $, soit 30 $ de réduction sur le prix de détail.

La principale raison d’utiliser un cardan pour smartphone sur un trépied portable se résume à la stabilisation. Même les meilleurs téléphones avec appareil photo dotés d’une stabilisation d’image intégrée ne peuvent pas toujours tenir compte des moments où vos mains ou vos bras commencent à se fatiguer. Un cardan est essentiellement un selfie stick extrêmement puissant avec plus de technologie que vous ne pouvez l’imaginer.

Lorsque vous pensez à DJI, la première pensée qui vous vient à l’esprit concerne les drones de l’entreprise. Mais ce n’est qu’une partie du puzzle, car DJI essaie vraiment de devenir l’entreprise de référence pour à peu près tous vos besoins en accessoires de photographie mobile. Et c’est là que les cardans comme le DJI OM 4 entrent en jeu.

L’OM 4 comprend une pince de téléphone magnétique qui verrouille votre téléphone en place. Il y a une stabilisation sur 3 axes pour se débarrasser de toute séquence tremblante potentielle de lever la tête lorsque vous revenez regarder la vidéo plus tard. Une fois jumelé avec l’application DJI et votre téléphone, il y a une série de boutons sur le devant de la poignée qui vous permettent de commencer à enregistrer lorsque vous êtes prêt, ou vous pouvez simplement les utiliser pour prendre un selfie. DJI est même allé jusqu’à inclure des gestes uniques si vous souhaitez soutenir l’OM 4 avec votre smartphone et prendre une photo.

La photographie mobile continue de nous impressionner chaque année, mais lorsque vous associez le meilleur téléphone aux meilleurs accessoires, cela rend l’expérience encore meilleure.

