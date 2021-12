La Fed est entre le marteau et l’enclume … un endroit difficile pour commencer à augmenter les taux … pourquoi il n’est pas temps d’être trop baissier … une question importante à poser sur vos actions

La Fed est dans une position difficile, avec une inflation galopante d’un côté et le risque de mettre l’économie à genoux de l’autre.

Quant à l’inflation, il n’y a plus de claquettes autour d’elle – elle est là, elle ne disparaîtra pas dans un avenir immédiat et nuit aux résultats financiers des Américains ordinaires.

La semaine dernière, nous avons appris que l’inflation en novembre s’est accélérée à son rythme le plus rapide depuis 1982. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8% pour le mois, bon pour un rythme de 6,8% en glissement annuel.

Ce matin, nous avons appris que les prix de gros avaient augmenté de 9,6 % par rapport à l’année dernière. Cela a dépassé l’estimation de 9,2%.

Et n’oublions pas depuis combien de temps l’inflation est là. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, nous nous en occupons depuis mai 2020, soit plus d’un an et demi.

Source : Bureau des statistiques du travail des États-Unis

De plus, les chiffres généraux de l’inflation masquent à quel point l’inflation est élevée dans des secteurs spécifiques et pour divers produits de consommation. Voici CNBC avec certains de ces détails:

Les prix de l’énergie ont augmenté de 33,3% depuis novembre 2020, dont une augmentation de 3,5% en novembre. L’essence à elle seule est en hausse de 58,1 %. Les prix des aliments ont bondi de 6,1% sur l’année, tandis que les prix des voitures et camions d’occasion, un contributeur majeur à l’explosion de l’inflation, sont en hausse de 31,4%, après une augmentation de 2,5% le mois dernier… Les coûts de logement, qui représentent environ un tiers de l’IPC, ont augmenté de 3,8 % sur l’année, le plus élevé depuis 2007 alors que la crise du logement s’accélérait.

Maintenant, rappelez-vous, la Fed a un double mandat – un emploi maximum et des prix stables.

Évidemment, les prix sont tout sauf stables.

***Historiquement, cela signifierait un appel facile – pas nécessairement un appel que tout le monde apprécie, mais un appel facile néanmoins

Commencez à augmenter les taux d’intérêt.

Et, en fait, c’est à l’ordre du jour alors que la Fed tient sa réunion politique de décembre aujourd’hui et demain.

Il est largement attendu que la Fed décide d’accélérer la fin de son programme d’achat d’obligations et signale qu’elle prévoit de commencer à relever les taux d’intérêt en 2022.

La question qui effraie Wall Street est de savoir à quelle vitesse les taux augmenteront et combien de hausses nous aurons l’année prochaine.

Trop trop vite ferait probablement s’effondrer les actions. Mais aller trop lentement ne soulagerait pas les pressions inflationnistes, un peu comme essayer d’éteindre un feu de joie avec seulement un verre d’eau.

Cela devient plus compliqué…

***Nous entamons un cycle de hausse des taux avec la courbe des taux la plus plate depuis une génération

Pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, illustrons la courbe des taux à l’aide des obligations du Trésor américain.

Une courbe de rendement du Trésor est une représentation graphique des rendements de tous les bons du Trésor actuellement disponibles – des billets à court terme aux obligations à long terme.

Le temps jusqu’à maturité est sur l’axe des X. Le rendement que chaque Trésor génère est sur l’axe des Y.

En temps normal, plus vous immobilisez votre argent longtemps dans une obligation, plus le rendement que vous exigez pour celui-ci est élevé. Après tout, une obligation de deux ans vous offre beaucoup plus de flexibilité que d’immobiliser votre argent pendant 10 ans. Ainsi, vous vous attendriez à moins de rendement à deux ans et à plus de rendement à dix ans.

Compte tenu de cela, dans des conditions de marché saines, nous voyons généralement une courbe de rendement « en bas à gauche » à « en haut à droite ». Voici à quoi cela ressemble…

Mais lorsque les conditions économiques deviennent troubles et que les investisseurs ne savent pas ce qui se prépare, cela peut changer.

Plus précisément, les périodes économiques incertaines ont tendance à aplatir la courbe des taux.

*** Le problème est que la Fed cherche à entamer un nouveau cycle de hausse, mais une courbe de rendement plutôt plate limite ce qu’elle peut faire

Voici Bloomberg :

La courbe des rendements des bons du Trésor – ou l’écart entre les taux d’intérêt à court et à long terme – devrait être la plus plate au début d’un cycle de resserrement de la Fed depuis une génération si la banque centrale commence à relever son taux directeur au jour le jour à la mi-2022. comme maintenant prévu. L’écart sur deux ans et 10 ans est d’environ 83 points de base, les contrats à terme indiquant 55 points de base en juin. Tant cette stagnation que le niveau des rendements à plus long terme suggèrent que les investisseurs estiment que la banque centrale ne sera pas en mesure d’en faire trop avant de devoir marquer une pause, voire de faire marche arrière si la reprise économique est menacée.

Alors, pourquoi, exactement, Powell ne peut-il pas en faire trop compte tenu de cette courbe de rendement plate ?

Eh bien, rappelez-vous que la Fed contrôle le taux des fonds fédéraux, qui est le taux auquel les banques se prêtent entre elles. C’est un taux à très court terme. La Fed ne contrôle pas directement les taux qui sont plus éloignés le long de la courbe des taux.

Si la Fed relève ce taux à court terme des fonds fédéraux dans un effort pour étouffer l’inflation – alors que la courbe des taux est déjà plate – alors nous risquons une inversion de la courbe des taux.

Comme son nom l’indique, une inversion se produit lorsque les obligations à court terme rapportent plus que les obligations à plus long terme.

Maintenant, voici la punchline…

Historiquement, les inversions de la courbe des taux précèdent les récessions.

De . :

L’inversion de la courbe des taux est un signal classique d’une récession imminente. La courbe américaine s’est inversée avant chaque récession au cours des 50 dernières années. Il n’a offert un faux signal qu’une seule fois à ce moment-là.

***Mais ne soyez pas encore trop baissier

Pour savoir pourquoi, tournons-nous vers l’investisseur légendaire, Louis Navellier.

Hier, Louis a envoyé son Club de croissance platine abonnés un podcast Flash Alert. Passons à Louis discutant de la réunion de la Fed :

De toute évidence, beaucoup de gens se demandent ce que la Fed va dire cette semaine. Je prévois pleinement qu’ils confirmeront qu’ils augmenteront le taux des fonds fédéraux d’au moins un quart de pour cent l’année prochaine. Et puis, ils réduiront probablement un peu leur (obligation) effilée… La Fed avance à petits pas. Tout cela sera confirmé par la déclaration du FOMC… Mais l’inflation est bonne pour les actions car les entreprises gagnent plus d’argent. De toute évidence, de nombreuses entreprises liées aux matières premières peuvent prospérer grâce à l’inflation… Si vous avez beaucoup de biens immobiliers ou d’actions, l’inflation est bonne pour vous.

Louis expose ensuite quelques raisons pour lesquelles les conditions du marché sont actuellement haussières :

Nous sommes sur la bonne voie pour une croissance du PIB très, très forte ce trimestre… l’ISM (rapport) a atteint un niveau record pour les services. Dans le secteur manufacturier, nous constatons d’énormes arriérés de commandes… Les pénuries seront résolues au cours de la nouvelle année… Les gens s’inquiétaient pour Omnicon. Les gens l’attrapent, mais ce n’est pas si mal… Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans plongent en raison d’une énorme pression d’achat internationale. Alors, je me sens bien ici, les amis.

Cela dit, cela ne signifie pas que l’ensemble du marché boursier est un « achat ».

Louis parle à son Club de croissance platine les abonnés. Ainsi, ils détiennent un sous-ensemble sélectionné d’actions fondamentalement solides qui ont été identifiées par les algorithmes de filtrage rigoureux des actions de Louis.

***En ce qui concerne le marché au sens large, une bonne dose de rigueur est nécessaire aujourd’hui

En d’autres termes, il est temps de sélectionner le type de risque que vous êtes prêt à prendre.

Notre spécialiste de la macro, Eric Fry, vient de publier son dernier numéro de Rapport d’investissement. Il y décrit parfaitement ceci :

Pour surperformer le marché au fil du temps, un investisseur doit maintenir la discipline de dire « non » aux mauvais risques… et continuer ainsi jusqu’à ce que de bons risques se présentent. Ce n’est pas facile. Il est difficile de dire « non » aux actions de haut vol quand tout le monde dit « oui ». C’est comme quitter un cocktail alors qu’il est encore fort. Mais vous devez avoir la discipline de dire « non » aux mauvais risques et la patience d’attendre de meilleures opportunités. Les mauvais risques sont là où la hausse potentielle est beaucoup plus petite que la baisse potentielle. C’est pourquoi ils sont souvent appelés « risques asymétriques ».

Aujourd’hui, il y a beaucoup, beaucoup de mauvais risques sur le marché au sens large. Et cela suggère que nous devons évaluer le marché sous un angle différent – ​​la préservation du capital par rapport à la croissance du capital.

Retour à Éric :

Les investisseurs disciplinés comprennent les dangers de ces risques. C’est pourquoi ils commencent leur analyse en se demandant « Qu’est-ce qui peut mal tourner ? » plutôt que « Qu’est-ce qui peut bien aller ? » Les investisseurs disciplinés comprennent que l’investissement est facultatif et qu’ils doivent être sélectifs. Il n’y a rien de mal à dire « non » aux mauvais risques. Malheureusement, de nombreux investisseurs s’impatientent. Nous justifions l’achat d’actions bien valorisées en les comparant à des actions encore plus valorisées. Ou pire, nous courons après les « actions chaudes » parce que leurs histoires sont si séduisantes. Mais souvent, des actions comme celles-ci offrent une dose de risque potentiel beaucoup plus importante que la récompense potentielle. C’est un mauvais risque.

Lorsque vous examinez votre portefeuille, êtes-vous intimement conscient du potentiel risque/rendement de vos avoirs spécifiques ?

Aujourd’hui, alors que le marché atteint des sommets historiques… à l’aube d’un cycle de hausse des taux d’intérêt… avec des valorisations à des niveaux élevés… une inflation historique… et de nombreux problèmes géopolitiques et/ou sociaux qui pourraient bouleverser les marchés, vous devez savoir la hausse potentielle de vos actions spécifiques et comparez-la à la baisse potentielle.

Compte tenu de ce ratio, prenez-vous un « bon risque » si vous détenez cette action jusqu’en 2022 ? Ou est-ce un mauvais risque ?

Faire le travail de répondre à cette question maintenant pourrait vous éviter beaucoup de chagrin plus tard.

*** Avant de signer, si vous ne savez pas comment vous positionner pour l’année prochaine, Louis, Eric et Luke Lango se sont réunis la semaine dernière pour discuter de ce problème.

À leur Sommet de l’Alerte Précoce 2022, ces analystes experts ont mis en lumière ce qui s’en vient en 2022 pour les marchés de l’investissement et comment positionner votre patrimoine en conséquence.

Ils se sont attaqués aux principaux problèmes auxquels sont confrontés les investisseurs aujourd’hui – l’inflation, la politique de la Fed, l’impact de la pandémie sur la croissance, et bien plus encore.

Mieux encore, ils ont donné les tickers de quatre actions différentes, sur le point de monter en flèche en 2022. L’une en particulier est une action qui, selon les trois analystes, pourrait être la plus performante de 2022.

Si vous avez manqué l’événement, vous pouvez regarder le replay en cliquant ici.

Espérons que la Fed pourra enfiler l’aiguille avec ses changements de politique. Mais si ce n’est pas le cas, vous dormirez mieux en sachant que votre portefeuille ne contient que des actions « à bon risque ».

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg