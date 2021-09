Prensa Ibérica lance Caso Abierto, un engagement pour le journalisme d’investigation et les histoires d’événements et de tribunaux

17/09/2021

Le à 10:03 CEST

Caso Abierto est né, un nouveau produit des éditions numériques de Prensa Ibérica, groupe d’édition auquel appartient SPORT dédié aux histoires d’investigation et au contenu le plus percutant de la chronique quotidienne. Un portail né avec le désir de servir et de collecter les événements locaux et nationaux qui affectent si directement la vie des citoyens et de la société.Open Case recherchera les histoires qui ont le plus d’impact sur la vie des gens et nos communautés avec un journalisme honnête et exigeant. Il rassemblera rapports d’enquête et informations judiciaires, crimes et délits, menaces et violences contre les personnes avec un style rigoureux, précis, respectueux des victimes et visant toujours à découvrir les faits et à proposer un guide utile pour se prémunir contre les risques. .

Le lecteur trouvera dans la nouvelle verticale l’information sur les délits et escroqueries informatiques, la recherche des disparus, la dénonciation des violences sexistes et homophobes, et les histoires qui aident à comprendre les événements et leur contexte, leurs personnages et leur enquête.

La nouvelle rubrique de SPORT.es est né avec la vocation du meilleur journalisme d’investigation pour enquêter sur les histoires, suivre leurs traces, les faits et les protagonistes avec les informations les plus rigoureuses et précises, proches des faits et axées sur le service public.

Avec cette initiative, les médias du groupe Prensa Ibérica poursuit son engagement à enrichir ses contenus pour offrir la meilleure information aux lecteurs avec les plus hauts standards de rigueur, de crédibilité et de précision.

Open Case rejoint la large offre de Prensa Ibérica, un groupe qui publie actuellement 24 journaux imprimés et numériques dans onze communautés autonomes et divers magazines.

Sur Internet, où le groupe occupe une place croissante, les publications de Prensa Ibérica a atteint 26,3 millions d’utilisateurs uniques et dépassé les 558 millions de pages vues par mois (ComScore).Avec 1,7 million de lecteurs papier (EGM) et plus de 185 000 exemplaires quotidiens (OJD), le groupe est leader en audience et diffusion dans diverses autonomies.