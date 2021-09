Prensa Ibérica ouvre son nouveau siège en Catalogne tourné vers l’avenir

27/09/2021 à 23:31 CEST

FERRAN IMMÉDIO

Lorsque vous ouvrez un étage, le corps vous demande de monter un pendaison de crémaillère et invitez votre peuple à célébrer. Si c’est fait avec une maison, pourquoi pas avec le nouveau siège en Catalogne d’un groupe comme Prensa Ibérica? La “petite” différence est qu’il ne s’agit pas d’une adresse privée, mais siège d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, du journal ‘Sport’ et des services corporatifs de la maison d’édition, propriétaire des deux en-têtes depuis 2019. Dit en chiffres : 4 étages et 6 568 mètres carrés. Un saut quantitatif et qualitatif par rapport à la maison précédente depuis 27 ans, rue Consell de Cent.

Il était donc clair que la fête de ce lundi devrait être grande, comme grand (et spacieux et lumineux et moderne et durable) Il s’agit du nouveau siège social, qui a commencé à fonctionner en juin de cette année. Et c’était. C’est pourquoi il y avait plus de 150 invités, Entrez autorités et représentants de la société civile, qui a découvert les entrailles du magnifique bâtiment érigé en 2012 sur la Gran Via de L’Hospitalet, près de la Plaza de Europa. Un nombre non négligeable de personnes en temps encore pandémique, d’où les mesures de sécurité sanitaire extrêmes.

S’il n’y avait plus c’était pour que la volonté soit strict dans la prévention de la contagion du covid-19. En fait, à midi, il y avait un apéritif avec les ouvriers pour fêter le changement de lieu. Deux lots pour le même objectif : dans lesquels prévu pour le présent et l’avenir des projets Prensa Ibérica.

Représentants des partis politiques et des entreprises

Ils ont levé le verre représentants de divers partis politiques et entreprises tels que Caixabank, Banco Santander, Novartis, Endesa, Naturgy, El Corte Inglés, Seat, Nissan, Damm, Cellnex Telecom, DKV, Allianz, le Consorci de la Zona Franca, Port de Barcelona, ​​​​Foment, la Cambra de Comerç, Cercle d’Economie, Grup Focus, Barça, Espanyol… Bref, une liste de cloches.

Javier et Aitor Moll, respectivement président et chef de la direction de Prensa Ibérica, ils étaient les hôtes d’une date gâchée par les adieux d’Antonio Franco, dont ils se souvenaient tous les deux. Dans l’auditorium, lors d’un acte mené par la communicatrice Elisabet Carnicé, l’actrice Aina Clotet a lu un texte dans lequel elle revendiquait le bon journalisme; Javier Moll a décrit le nouveau siège comme « le frontière entre un passé brillant et un avenir glorieux“; Aitor Moll a souligné le direction d’une entreprise avec 40 marques d’information et de divertissement qui en aura une nouvelle, ‘El Periódico de España’, le 12 octobre; Sergi Guillot, directeur général de Prensa Ibérica, a souligné le “non-conformité” de la compagnie; Albert Sáez, directeur d’EL PERIÓDICO, a expliqué les clés de la nouvelle étape du journal avec des abonnements payants, et Lluís Mascaró, son homologue de ‘Sport’, a avancé le projet d’internationaliser l’en-tête.

La broche était le cocktail dînatoire élaboré par Singularis qui s’est « jumelé » avec le Musique live de Mishima. Sans aucun doute, le inauguration du nouveau siège laisse un bon goût en bouche.