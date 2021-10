Prensa Ibérica présente aujourd’hui ‘El Periódico de España’ avec un grand événement à Madrid

11/10/2021 à 08h00 CEST

Née Le journal d’Espagne, le nouveau journal imprimé et numérique à couverture nationale qui permettra à l’entreprise présidée par Javier Moll de faire le saut à Madrid après s’être consolidée comme le groupe leader de l’information régionale et locale en Espagne.

Dirigé par le journaliste Fernando Garea et issu d’un engagement ferme pour une information de qualité, le nouveau journal est appelé à contribuer à la structuration territoriale et au progrès de notre société.

El Periódico de España arrive en 2021 pour rendre compte du changement de cycle qui s’est ouvert dans le pays et pour accompagner les transformations politiques, sociales et économiques qui commencent à émerger. A l’heure où les territoires réclament plus de voix ; lorsque certains drapeaux se transforment en valeurs de consensus ; Lorsque les options politiques se multiplient et que le dialogue est un besoin urgent, un journal semble capter le signe des temps nouveaux.

Un projet qui œuvrera pour la démocratie à partir de la rigueur, mais aussi de la défense de l’égalité, de la pluralité et de la liberté à travers ses pages. Des principes qui figurent déjà dans notre Constitution et qui, loin de perdre leur validité, sont devenus plus que jamais nécessaires, à une époque difficile pour la cohésion et la stabilité politique, mais où des luttes communes et une conscience sociale ont émergé vers des enjeux prioritaires actuels. comme la durabilité ou les droits des femmes.

Reflet d’une époque

Cet engagement de Prensa Ibérica en faveur de l’information nationale intervient à un moment historique. Ce 12 octobre, jour de la fête nationale, El Periódico de España descend dans la rue, qui fait son chemin un an et demi après que la pandémie a brisé tous les schémas connus, du sanitaire au scientifique en passant par l’économique.

Le nouveau titre sera témoin et conférencier des jalons de ce changement de cycle et sera un pionnier dans la manière de le faire : à travers une expérience sans précédent dans le monde journalistique, avec un projet qui, au lieu d’être implanté à Madrid et se dirigeant vers les délégations, il avait auparavant des racines territoriales établies et un important réseau de sources à travers le pays. Un journal qui est né avec une vocation d’écoute et qui vise à donner une voix à l’information qui reste en dehors de la capitale, en profitant de tout le potentiel offert par le collectif de journalistes du groupe, composé de plus de 1 200 professionnels. Une équipe qui, à partir de bateaux différents, ramera pour proposer un journal de qualité et permettra d’éclairer un nouveau produit.

Référence informative

L’équipe d’El Periódico de España travaillera pour l’information au-dessus de tout autre domaine et au-delà de tout intérêt, avec indépendance et rigueur, et en concentrant le travail des journalistes sur la fourniture d’exclusivités, de premières et de leurs propres approches. L’objectif est d’offrir au lecteur une valeur ajoutée qui transcende le présent. Tout cela sans renoncer à la dernière heure, élément essentiel pour ce journal, qui dispose d’une équipe puissante pour raconter en direct ce qui se passe à tout moment.

L’un des principaux enjeux du nouveau média consistera justement à raconter l’actualité avant, mais aussi à faire la différence dans le comment : le faire de manière originale, surprendre le lecteur, susciter l’intérêt et ouvrir de nouvelles sources de discussion dans la vie publique .

L’approche journalistique en arrière-plan va pivoter sur un deuxième engrenage qui permet aux rédacteurs de se libérer de la dictature de l’immédiat et de se concentrer sur le pourquoi : que se passe-t-il quand tout se passe, et que se passera-t-il quand le présent semble encore incertain.

Un endroit où retourner

Le nouveau support disposera également d’une version papier, en vente dans les kiosques à Madrid du lundi au vendredi, et les contenus produits en rédaction pourront également être lus dans les pages des 24 titres du groupe. Face à la rapidité de l’information, la priorité sera de livrer une actualité qui marque l’avenir, faisant du papier un lieu de retour.

Avec sa salle de rédaction au centre de la capitale, à proximité de Cibeles et du Congrès des députés, El Periódico de España se veut un lieu de rencontre. Pour cela, une plateforme a été mise en place qui permet de partager le contenu des 25 rédactions de Prensa Ibérica dans le but de tirer le meilleur parti du travail journalistique. Ces synergies permettront l’échange d’informations précieuses des différents territoires