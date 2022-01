Prentice Penny sur ‘Insecure’ – The Ringer

Larry se prononce sur les tests positifs pour COVID-19, l’anniversaire de l’insurrection du 6 janvier, le grand Sidney Poitier et le verdict d’Amhaud Arbery. Il est ensuite rejoint par Prentice Penny pour parler de son parcours de jeune écrivain inspiré pour travailler à la télévision grâce à une intervention fortuite à NYU (29:00) à naviguer dans l’industrie en tant que producteur et showrunner afro-américain de premier plan (31:40) . Prentice et Larry offrent ensuite un aperçu précieux de ce qu’il faut pour être un écrivain à succès dans le show-business (39:17) avant de discuter de l’émission HBO Insecure (54:59), en collaboration avec le leader de l’émission Issa Rae, (1:04:05 ) et les souvenirs préférés de Prentice lorsqu’il travaillait sur la série. (1:15:32) Enfin, Larry partage certaines de ses expériences de travail sur le Bernie Mac Show (1:21:19) et Prentice attend avec impatience sa carrière après Insecure.

Hôte : Larry Wilmore

Invité : Prentice Penny

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Chris Sutton

