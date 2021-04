Préoccupation à Valence pour les victimes

19/04/2021 à 19:24 CEST

Le match nul de Valence contre le Betis a laissé un goût amer. Et c’est que malgré l’obtention d’un point d’un stade compliqué contre une équipe qui joue pour entrer en Europe et le bon rôle de Guedes, les blessures sont revenues pour attiser le torse. À Villamarín, jusqu’à trois membres de l’équipe ont dû se retirer blessés.

Le plus sérieux, l’arrière droit Thierry Correia. Neuf minutes après le début du match, il a dû abandonner après un mauvais soutien et est retourné à Valence avec des béquilles et une protection articulaire. Le club a confirmé que le Portugais avait une entorse au genou droit. “Après les tests d’imagerie effectués ce lundi, le joueur du Valencia CF, Thierry Correia, a présenté une entorse du ligament latéral au genou droit subie lors du match de ce dimanche à Séville contre le Real Betis”, indique le communiqué. Javi Gracia a dû improviser et remettre Yunus Musah à sa place, bien que tout indique que contre Osasuna Cristian Piccini pourra jouer depuis le début.

Carlos Soler, un joueur du onze de Valence, a également dû se retirer. Le joueur de l’équipe Che a remarqué une crevaison à la cuisse, et bien qu’il n’y ait rien d’officiel, certaines informations indiquent qu’il sera absent pendant environ deux semaines et ne sera donc pas pour le match de mercredi prochain. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre régulier au centre du terrain est également tombé: Uros Racic. Le Serbe a demandé le changement en raison de l’inconfort du jumeau, bien que dans la ville de Turia, il y ait plus d’optimisme et il pourrait même jouer le prochain match. Celui qui ne sera sûrement pas ici, c’est Cillessen, en cale sèche depuis trois semaines maintenant.

Avec ceux-ci, il y a déjà 15 joueurs au total qui sont passés par l’infirmerie de Mestalla cette année. Un problème de plus à la campagne désastreuse que mène l’équipe du Che.