Préoccupation concernant la fin du verrouillage alors que les hôpitaux font face à d’énormes pressions

Le chef de la santé a appelé à un débat plus éclairé sur la levée prévue de toutes les limites légales aux contacts sociaux en Angleterre le 21 juin alors que les travaillistes se demandaient si la décision allait se poursuivre.

La propagation continue de la variante du coronavirus indien a incité les experts à affirmer que les restrictions devraient rester en place jusqu’à ce que davantage de personnes aient reçu les deux doses d’un vaccin au milieu des rapports que les ministres élaborent des plans pour une fin partielle du verrouillage.

Le directeur général de NHS Providers, Chris Hopson, a déclaré qu’un « débat de bien meilleure qualité » était nécessaire sur les implications des mesures d’assouplissement, selon la BBC.

Les hôpitaux traitaient des patients ayant des besoins complexes qui avaient retardé le traitement plus tôt dans la pandémie et nécessitaient désormais des séjours plus longs, a-t-il déclaré.

Le personnel “allait à pleines dents” pour faire face aux listes d’attente et n’a pas la place pour une augmentation significative des patients Covid, a-t-il ajouté.

Écrivant dans The Observer, le chef de l’opposition, Sir Keir Starmer, a déclaré que “des décisions faibles et lentes” du gouvernement sur la politique frontalière avaient permis à la variante indienne de se propager.

Il a ajouté que la “plus grande menace” pour la réouverture complète de l’Angleterre était “l’incompétence du gouvernement”.

Cela survient alors que de nouveaux chiffres ont montré que plus de la moitié des personnes dans la trentaine en Angleterre ont reçu une vaccination contre le coronavirus en un peu plus de deux semaines.

(PA Graphics) / PA Graphics

Le NHS England a déclaré que depuis qu’il a commencé à ouvrir le déploiement du vaccin à ce groupe d’âge le 13 mai, environ 53% des personnes âgées de 30 à 39 ans ont reçu au moins une dose.

Les personnes âgées de 30 à 31 ans étaient le groupe le plus récent à être invité pour leur jab – à partir de mercredi – avec plus de cinq millions de rendez-vous pris via le service national de réservation dans les 72 heures.

Les données actuelles suggèrent que bien que les admissions à l’hôpital augmentent dans certaines parties du pays affectées par la variante indienne, les admissions globales restent globalement stables.

Pendant ce temps, le nombre de reproduction – la valeur R – pour l’Angleterre est de 1 à 1,1, contre 0,9 et 1,1 la semaine précédente, suggérant que l’épidémie se développe.

Un conseiller scientifique a averti que la confusion quant à la gestion par le gouvernement des restrictions de Covid sapait les efforts de contrôle du virus.

Le professeur Stephen Reicher, psychologue du sous-comité Sage conseillant les ministres sur les sciences du comportement, a déclaré que le gouvernement était dans un « pichet » car il semblait avoir abandonné le principe « données, pas de dates ».

Pendant ce temps, les agents des services de renseignement britanniques croient maintenant qu’il est «faisable» que la pandémie a commencé par une fuite d’un laboratoire de recherche à Wuhan, en Chine.

Le Times dit que le développement, que Pékin a démenti avec colère, a incité des sources diplomatiques américaines à partager leurs inquiétudes “nous sommes à un marché humide ou à un laboratoire biologique du prochain débordement”.