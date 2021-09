Préoccupations concernant HubSpot CRM : 4 questions fréquemment posées

Le logiciel de HubSpot est spécialement conçu pour aider les petites, moyennes et entreprises à se développer. Ce logiciel de marketing sophistiqué offre l’efficacité et les opportunités de croissance dont les entreprises avant-gardistes ont besoin pour réussir. Les entreprises qui investissent dans HubSpot obtiennent beaucoup car il ne faudra pas longtemps avant qu’elles voient les résultats de l’utilisation de cette ressource incroyable ! Cependant, nous comprenons que prendre une décision aussi importante peut présenter des difficultés pour certaines personnes.

Ces dernières années, nous avons entendu de première main les préoccupations et les objections des professionnels du marketing concernant la mise en œuvre de HubSpot. Bien que ces appréhensions ne soient pas sans fondement, examinons cinq des plus courantes ainsi que des explications pour chacune afin de vous aider à comprendre et d’atténuer les idées préconçues que vous pourriez avoir à ce sujet.

Les avantages l’emportent-ils sur les coûts ?

Les propriétaires d’entreprise et les directeurs marketing s’inquiètent du coût de HubSpot. Ils se demandent si cela vaudra leur investissement ou s’il y a de la place dans le budget de cette année pour un logiciel comme celui-là. Le problème est qu’ils ne prennent pas en compte toute la valeur qu’offre un système comme HubSpot, qui comprend des outils d’automatisation du marketing, des fonctions de vente précieuses, des capacités CRM et des services d’assistance.

HubSpot est-il un bon outil de reporting ?

« HubSpot dispose-t-il des capacités de création de rapports dont nous avons besoin ? » La réponse est un oui retentissant!” Les rapports sont devenus une fonctionnalité importante pour les spécialistes du marketing, car ils ont introduit des fonctionnalités de vente avancées, leurs outils de suivi et de surveillance des données ont également évolué. Désormais, vous pouvez accéder à toutes les informations de votre entreprise en un seul endroit pour créer des rapports personnalisés sur les pipelines ou les entonnoirs sur plusieurs plates-formes avec un ou plusieurs ensembles de données – afin que chaque partie de l’entreprise ait un aperçu précis de ce qui fonctionne le mieux !

HubSpot est-il sécurisé ?

Pour assurer la plus grande sécurité des données des clients, HubSpot a mis en place un certain nombre d’initiatives qui incluent un SSL sur leurs serveurs. Ils emploient également une équipe de sécurité dédiée et des mises à jour continues pour résoudre tout problème potentiel le plus rapidement possible grâce à une technologie sophistiquée de détection d’anomalies. La protection des données est prioritaire en utilisant des sauvegardes continues ; chiffrer tout le trafic entre les appareils des utilisateurs et les serveurs avec des normes de chiffrement AES 256 bits qui ne permettent à personne d’autre d’accéder à vos informations sans avoir d’abord les informations d’identification appropriées.

Dans quelle mesure HubSpot pour mon entreprise est-il évolutif ?

Vous craignez de ne pas pouvoir mettre à niveau votre compte HubSpot à mesure que votre entreprise se développe ? Non ! Les solutions logicielles évolutives sont conçues pour que les entreprises puissent facilement passer d’un forfait à l’autre sans se soucier d’une migration de plate-forme. Que vous débutiez avec le plan gratuit de HubSpot, le démarrage du hub marketing ou le niveau professionnel, il existe une option pour toute entreprise et il est facile de passer au niveau supérieur en cas de besoin.

Conclusion

HubSpot est une plate-forme marketing puissante qui peut aider votre entreprise à réussir. Il offre des opportunités d’efficacité et de croissance dont les entreprises avant-gardistes ont besoin pour réussir. Ce logiciel de marketing et de vente sophistiqué ne vous laissera pas tomber car il commencera bientôt à montrer des résultats pour ceux qui investissent dans la plate-forme maintenant.