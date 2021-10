Préoccupations liées à la défaite contre l’Espanyol et choses qui doivent s’améliorer

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de , ses joueurs en prêt, Castilla, des informations tactiques et d’autres réflexions pertinentes – sont désormais chose courante. Retrouvez toutes les éditions précédentes ici.

Huit matchs après le début de la saison, Karim Benzema a marqué neuf buts et distribué sept passes décisives. Les chiffres deviennent encore plus impressionnants lorsque vous les déballez. Un seul de ces buts est venu d’un penalty. Il mène la ligue en matière de passes décisives, de buts, de xA, de tirs et d’actions créatrices de buts; et est dans le top 7 pour les courses dans la surface de réparation, les passes dans la surface de réparation, les passes clés, les actions de création de coups et les noix de muscade (la dernière est ma préférée). Seuls trois joueurs (tous de l’équipe du Real Madrid) – Thibaut Courtois, Eder Militao, Vinicius Jr – ont un meilleur +/- dans tout le pays.

Que serait cette équipe sans lui ? Ce n’est pas une idée amusante à divertir. Benzema a marqué ses neuf buts sur un xG de trois. Il injecte sa volonté dans l’attaque et porte l’équipe d’une manière qui n’a pas été vue au club depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Si Vinicius s’est légèrement refroidi depuis son démarrage à chaud, Benzema n’est devenu qu’une torche flamboyante et inétouffable.

Benzema a été incroyable, ce qui a gonflé l’offensive du Real Madrid d’une manière qui a incité de nombreux fans à écarter les problèmes défensifs, ou du moins à s’en inquiéter moins. Est-ce durable? Quand verrons-nous le « vrai » Real Madrid ? Si Benzema ralentit, l’équipe est en difficulté. Même Benzema à ce rythme n’a pas été suffisant au cours des trois derniers matchs maintenant que Vinicius a régressé plus près de sa moyenne. Benzema pourrait aussi reculer – mais doutez de ce maniaque à vos risques et périls.

Le scepticisme exprimé sur le podcast Managing Madrid au cours des deux dernières semaines concernait principalement l’inquiétude quant à l’apparence de la normalisation, une fois que nous la verrons finalement. La défense de l’équipe a pue; tandis que l’offense a explosé à travers le plafond. Si l’offensive régressait, la défense s’améliorerait-elle pour l’équilibrer ? On pourrait le penser, étant donné que le positionnement défensif et la synergie disjoints ne peuvent que s’améliorer (cela ne peut vraiment pas être pire que ce que nous avons vu jusqu’à présent), et une fois que l’équipe se familiarise avec le schéma et le casting environnant, il n’y a qu’un seul chemin à parcourir: vers le haut.

Mais la défense ne s’est pas améliorée, même progressivement. Il n’y a pas eu un seul pas de bébé fait. Le Real Madrid a le 10e pire xGA d’Espagne – même le tamis défensif à Barcelone commandé par un Gerard Pique confus est environ trois buts de mieux. L’équipe se classe 11e en pourcentage de pression réussie (28,5%) et 11e en passes par action défensive (9,26).

Ces chiffres sont bons pour une équipe dans un bloc moyen ou bas – mais pas pour le Real Madrid, une équipe qui s’identifie comme une équipe pressante qui détient une ligne haute. Si Ancelotti veut mettre en œuvre ce plan (et par tous les moyens, j’ai dit que c’était la voie à suivre si vous voulez créer de meilleures opportunités dans le dernier tiers), l’équipe doit atteindre un niveau d’ici le printemps (idéalement à la mi-saison) où ils balaient régulièrement le ballon dans la moitié de terrain adverse et génèrent une tonne d’occasions de la part de la presse.

Alors que l’équipe « exécute » actuellement cette identité, deux choses se produisent systématiquement : 1) Une ou deux passes contournent le milieu de terrain ; et 2) Les paris intensifs des défenseurs dansant sur la ligne haute tournent terriblement mal. C’est, euh, un mauvais endroit où être. Les jeux de hasard fonctionnent si vous : A) Bien les mettre en place ; ou B) Avoir une couverture qui élimine le risque. Spoiler : le Real Madrid n’a pas non plus de down. (Pour être juste, Militao a eu quelques bonnes interceptions cette saison au bon moment.)

Une partie du problème est le manque de synergie. Bien que vous ayez de bons moments de pression (voir le tir de Benzema à la troisième minute contre l’Espanyol), il ne tient généralement pas tout le temps pour gagner la possession. Au moins un joueur obtiendra sa rotation défensive en retard. Il y avait des séquences plus longues contre Villarreal où la presse avait l’air respectable, mais les hommes d’Unai Emery n’étaient pas dérangés. Ils savaient qu’ils pouvaient recycler leur possession confortablement jusqu’à ce que quelque chose s’ouvre ou se fissure – et c’est ce qu’ils ont fait. Un joueur du Real Madrid finirait par manquer une mission, et un autre sur-jouerait pour compenser la fuite.

Ancelotti a déclaré à plusieurs reprises cette saison que l’équipe devait être “plus agressive”. Peut-être, peut-être pas – mais parfois – et il y a certainement des cas où l’agression doit être rappelée. La montée en puissance de Nacho sur Aleix Vidal contre l’Espanyol était agressive et coûteuse. Souvent, lorsque la presse tombe en panne, un seul joueur décide d’être agressif et les autres membres de l’équipe ne correspondent pas à cette énergie.

Contre l’Espanyol, Ancelotti avait quatre milieux de terrain centraux qui, collectivement, savent défendre, couvrir, appuyer, dribbler, passer et contrôler le match. Mais cela avait l’air « confus » (le mot Ancelotti lui-même a utilisé après le match). Cela se résume en partie à un manque d’alignements et de rôles cohérents. Il y a eu des blessures, et au-delà, Ancelotti ne sait pas encore qui est son meilleur onze. Camavinga, Hazard, Vinicius, Nacho, Alaba, Valverde, Vazquez et d’autres ont tous joué des rôles différents cette saison. Il a été difficile de maintenir le rythme et la cohésion derrière le ballon.

Cette équipe a des choses passionnantes à faire. Je ne pense pas que ce soit aussi bon offensivement que ce que nous avons vu plus tôt cette saison, mais je ne pense pas que ce soit aussi mauvais que ce que nous avons vu au cours des trois derniers matchs. La vérité se situe quelque part au milieu – mais pour que cela fonctionne, la défense doit s’améliorer considérablement, et cela ne peut se produire que par le rythme et la familiarité.