Prepara la vuelta al cole con estas completas comprimés en oferta

Los modelos más baratos suelen ser los que ofrecen un menor tamaño o cuentan con un hardware menos potente. Modelos que a la larga suelen salir caros, puesto que no ofrecen el rendimiento que esperábamos. Sin embargo, hay ciertos modèles de 10 pulgadas que podemos encontrar en oferta con un precio muy interesante. Tablets con un gran rendimiento que nos permiten ejecutar todo tipo de tareas sin ningún problema.

Comprimés avec un intérêt descuento

SPC Gravity Pro

Para aquellos que busquen una tablet de 10 pulgadas al mejor precio posible, ahora es posible conseguir este modelo en Pc Componentes a un precio de tan seul 118,99 euros. Un comprimé cuyo precio oficial está establecido en 149 euros y ahora cuenta con un descuento aplicado del 20%. Un modèle de 10,1 processeurs avec un processeur Quad Core Cortex A35 et 3 Go de mémoire RAM avec une capacité pour l’ensemble de l’interno de 32 Go, ainsi qu’un ampliarlo gracias a su ranura para tarjetas micro SD de hasta 128 Go.

Huawei MatePad T10

La MatedPad T10s de Huawei est un autre modèle intéressant, une tablette de 10,1 appareils avec un écran FullHD, LTE, RAM de 2 Go et une ROM de 32 Go impulsée par un processeur Kirin 710A propio del fabricant. Un modèle qui a été conçu avec le système d’altavoces de double amplitud sintonizados par Harman Kardon et le système opératif EMUI 10,1. El precio oficial para este modelo es de 229 euros, pero ahora es posible comprarlo por seul 178 euros fr Amazon.

Huawei MatePad 10,4 nouvelle édition

También del fabricant Huawei encontramos este modelo oferta en Amazon. Un tablet con pantalla algo más grande, 10,4 pulgadas, y que cuenta con un hardware plus puissant. Concretamente, cuenta con pantalla de alta resolución, 4 GB de memoria RAM et 128 GB de espacio para el almacenamiento interno. También dispone de una batería de gran capacidad que otorga a este modelo de una autonomía de hasta 12 horas de reproducción de vídeo con una sola carga. El procesador que se encarga de impulsar este modelo es el Kirin 820 et su precio oficial es de 349 euros. Gracias a la oferta disponible en Amazon, ahora es posible comprarla por 279 euros.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Pour obtenir un modèle avec un rendu gran, esta Samsung Galaxy Tab S6 Lite es une gran opción. Tablet con pantalla de 10,4 poulgadas impulsada por un processeur Exynos 9611 y acompañado de 4 GB de RAM y 64 GB de espacio para el almacenamiento interno con sistema operativo Android 10 que podemos conseguir a un precio de 287,60 euros en offre, tu as su precio oficial asciende hasta los 399 euros. Un modèle compatible avec le S Pen de Samsung.

TECLAST M40

Teclast es uno de los fabricantes asiáticos más populares cuando hablamos de este tipo de dispositivos. Entre su amplio catálogo, podemos encontrar interesantes comprimés con una gran relación calidad-precio. Uno de ellos es el TECLAST M40, un tablet de 10,1 pulgadas con nada plus y nada menos que 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria ROM. Además, cuenta con Sistema operativo Android 10, batería de gran capacidad y autonomía y un precio de 209 euros que podemos rebajar 30 euros aplicando el cupón available in estos momentsos en Amazon. Por lo tanto, en el momento del pago veremos cómo su precio se queda en solo 179,99€.