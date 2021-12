Préparatifs faits pour traiter jusqu’à 1 lakh de cas par jour : Kejriwal au milieu de la peur d’Omicron

Plus tôt dans la journée, il a passé en revue la situation de Covid et la menace Omicron à Delhi lors d’une réunion avec ses ministres et officiers supérieurs.

Compte tenu de l’augmentation des cas de Covid et de la menace Omicron, le gouvernement de Delhi augmentera la capacité de test quotidienne à trois lakh et renforcera le module d’isolement à domicile pour traiter un lakh cas positif chaque jour, a déclaré jeudi le ministre en chef Arvind Kejriwal.

Le ministre en chef a déclaré qu’Omicron se caractérisait par une propagation rapide et une infection bénigne et a demandé aux gens de ne pas paniquer car le gouvernement de Delhi était prêt à y faire face s’il y avait une augmentation du nombre d’infections.

Étant donné que l’infection à Omicron ne nécessite pas d’hospitalisation dans la plupart des cas, le module d’isolement à domicile est en cours de renforcement et une agence a été embauchée pour cela, a-t-il déclaré.

La capacité de suivi des patients en isolement à domicile passera des 1 100 cas actuels par jour à un lakh par jour. Dès qu’une personne est testée positive, un appel téléphonique sera passé à la personne et le lendemain, une équipe médicale se rendra chez la personne pour lui fournir un kit contenant des médicaments et d’autres articles, a déclaré Kejriwal.

En outre, les patients en isolement à domicile seront conseillés par les médecins pendant 10 jours, a déclaré le ministre en chef.

Le gouvernement augmentera également la capacité quotidienne de test Covid d’environ 60 000 à 70 000 actuellement à trois lakh par jour. Un stock de deux mois de médicaments nécessaires sera également maintenu, a-t-il ajouté.

