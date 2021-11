Préparation : service des télécommunications, Trai évalue la disponibilité du spectre 5G

En effet, Trai veut des éclaircissements sur tous les aspects du spectre avant de publier un document de consultation pour la prochaine vente aux enchères.

Le Département des télécommunications (DoT) devrait soumettre ses réponses aux questions de l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) concernant la disponibilité du spectre dans un délai d’une semaine, donnant ainsi le coup d’envoi au régulateur pour commencer les travaux préparatoires pour les enchères 5G.

Le régulateur avait demandé au DoT de fournir une feuille de route claire concernant la disponibilité du spectre, l’utilisation par les entités gouvernementales et d’autres acteurs comme les radiodiffuseurs ainsi que la notification des différentes bandes. En effet, Trai veut des éclaircissements sur tous les aspects du spectre avant de publier un document de consultation pour la prochaine vente aux enchères.

Selon des sources, le DoT a préparé les réponses et une fois approuvées par le secrétariat des télécommunications, elles seraient envoyées à Trai. Le régulateur veut de la clarté sur les bandes de spectre car le DoT n’a pas encore élaboré de plan national d’attribution des fréquences (NFAP) et en l’absence de cela, il devient difficile d’attribuer une bande particulière pour la technologie 5G. Il existe diverses bandes de fréquences et les parties prenantes, y compris les opérateurs mobiles, les acteurs du satellite et les radiodiffuseurs, les revendiquent. Une fois le NFAP publié, il clarifiera tous ces aspects.

Le ministre des Communications et de l’informatique, Ashwini Vaishnaw, a récemment déclaré que la vente aux enchères du spectre 5G devrait avoir lieu vers avril-mai de l’année prochaine. Auparavant, le gouvernement visait à organiser la vente aux enchères en mars.

En septembre, le DoT avait écrit à Trai pour solliciter ses recommandations sur la tarification, le quantum et d’autres modalités relatives au spectre dans plusieurs bandes. La référence du DoT cherche des vues de Trai sur le prix de base, le quantum et toutes les autres modalités pour le spectre sur plusieurs bandes. Il s’agit notamment des bandes telles que 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz ainsi que des bandes 3 300-3 600 MHz (qui n’ont pas été mises aux enchères lors du dernier tour) et des ondes millimétriques bande (c’est-à-dire 24,25-28,5 GHz).

La dernière série d’enchères de spectre, qui s’est tenue en mars de cette année, a rapporté des offres gagnantes de plus de 77 800 crores de roupies pour 855,6 MHz de spectre. L’industrie espère une baisse du prix de réserve du spectre car la dynamique du secteur a changé maintenant avec seulement trois acteurs contre six à sept auparavant. Lors des dernières enchères, toutes les ondes ont été vendues à prix de réserve uniquement, la majorité du spectre restant invendu. Par exemple, lors de la vente aux enchères de mars, sur le total de 2 308 MHz de spectre en vente, qui, au prix de réserve, valait Rs 3,92 lakh crore, n’a vu que 37% ont été vendus. Deux bandes, 700 MHz et 2500 MHz n’ont pas trouvé preneur.

