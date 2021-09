Préparé les coaspirantes à la mouche européenne Moreno vs. Hinostroza. Maravilla et Rose, pour une victoire décisive

in

Hinostroza-Moreno

Emilio Marquiegui

@EmilMarquiegui

La soirée organisée par Marvelbox pour demain samedi 25 septembre sur la Plaza de Toros de Valdemoro (Madrid), il a déjà couvert l’une de ses obligations, la pesée.

Et dans un combat historique pour la boxe espagnole, avec deux compatriotes en lice pour le titre vacant européen des poids mouches, Juan Hinostroza (10-9-1, 5 KO) a eu du mal à donner le poids, et le second a pesé 50 500 kg, tandis que Ange Moreno (21-4-2, 6 KO) a cédé 50 800 kg, la limite de division.

Le vainqueur sera le quatrième champion d’Europe espagnol poids mouche, après Victor Ferrand, un titre en 1927, Jeune martin, avec quatre titres consécutifs entre 1955 et 1958, et Ivan bien, également quatre en deux étapes entre 2005 et 2009.

Ce ne sera pas la première fois que deux Espagnols se disputent cette couronne. Pozo a défendu le titre contre Lahcene Zemmouri en 2005, remportant par TKO au troisième tour à Vigo.

Moreno dispute son troisième européen, après deux défaites aux points face aux Français Thomas Masson en 2016 et avant l’anglais Jay Harris en 2019. Hinostroza a également perdu une fois pour le titre européen des poids mouches, en 2018 aux points des Français Vincent Legrand.

Deux vétérans, 37 et 36 ans, qui ne sont plus sur le ring depuis plus d’un an, même si nous espérons que cela n’influencera pas beaucoup leurs performances.

Hinostroza nous a dit qu’il avait l’air d’un gagnant, probablement par KO. Et Ángel Moreno a aussi l’air de réussir : «Je pense que je gagnerai aux points, même si je n’exclus pas une victoire avant la limite. Ma préparation a été bonne, bien qu’avec les inconvénients de l’alterner avec le travail, mais je pense que je vais très bien. J’ai toujours connu Juan Hinostroza et je pense qu’il va proposer une boxe à pression, même si je vais essayer de trouver une solution pour la neutraliser ».

En effet, le combat semble avoir la pression d’Hinostroza et les esquives et contre-attaques de Moreno. La préparation et la résistance seront essentielles car Hinostroza harcèlera Moreno du début à la fin, mais s’il reste frais, il devrait gagner aux points. Une résistance physique régulière de Moreno pourrait donner la victoire au toujours énergique Hinostroza.

Dans le combat le plus médiatique de la nuit et avec l’un des grands combattants du 21e siècle dans le monde comme protagoniste, Sergio «Maravilla» Martínez (53-3-2, 30 KO) affrontera les Anglais en dix rounds Brian rose (32-6-1, 8 KO). L’ancien champion du monde a atteint la balance des 73 100 kg, tandis que Rose a pesé 72 800 kg.

Pour les deux c’est un combat important, principalement pour Maravilla, qui a déjà déclaré qu’une défaite lui ferait dire adieu à sa carrière.

Rose, 36 ans, dix ans de moins que Martinez, estime également qu’une perte le conduirait à raccrocher ses gants. Il a déjà disputé le titre mondial WBO des super poids welters contre Demetrius Andrade en 2014, s’inclinant par TKO au septième tour. Une victoire pourrait ouvrir des opportunités, étant donné que Maravilla est n ° 3 de la WBA.

Rose-Martinez

Nous aurons également les débuts professionnels de Iker Fernández, le frère de Jonfer. Il affrontera le Russe résidant à Alicante Elkhan baïramov (1-14, 1 KO). C’est ainsi qu’Iker Fernández nous a fait part de ses sentiments.

Le poids lourd léger Adrien Torres revient sur le ring (2-1, 1 KO). C’est ce qu’il nous a dit il y a quelques jours.

ET ledesma chrétien conteste son deuxième combat professionnel.

Voici les cinq matchs qui auront lieu :

* Championnat d’Europe poids mouche-12 × 3

Ángel Moreno (21-4-2, 6 KO) contre. Juan Hinostroza (10-9-1, 5 KO)

* Poids moyen-10 × 3

Sergio Martínez (53-3-2, 30 KO) contre. Brian Rose (Angleterre) (32-6-1, 8 KO)

* Poids lourd léger-4 × 3

Adrian Torres (2-1, 1 KO) contre. Abdelkrim Zouad (Algérie) (début)

* Super poids moyen-4 × 3

Iker Fernández (débuts) contre. Elkhan Bairamov (Russie) (1-14, 1 KO)

* Poids ultraléger-4 × 3

Christian Ledesma (1-0, 1 KO) vs. Elías Pérez (Nicaragua) (débuts)

La soirée peut être vue dans Eurosport 2, à partir de 21h, et aussi sur le compte Twitch de Jon Fernandez.