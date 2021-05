Préparer la banque à la phase de croissance une fois que l’économie s’ouvrira : Padmaja Chunduru, MD & CEO, Indian Bank

Padmaja Chunduru, MD et PDG, Banque indienne

Indian Bank a poursuivi sa croissance régulière de ses activités et de ses bénéfices malgré la situation de pandémie. Le ratio d’adéquation des fonds propres à 15,71 % donne une bonne solidité au bilan et cela aidera la banque à prêter de manière agressive lorsque le verrouillage induit par la pandémie se terminera et que l’économie s’ouvrira.

Padmaja Chunduru, directrice générale et directrice générale, déclare que cette année, elle se concentrera sur l’exploitation d’un bilan plus important, d’un CRAR plus élevé, d’une présence géographique plus large, d’un plus grand bassin de talents et d’une technologie améliorée. Extraits d’une presse virtuelle post-résultats :

Après avoir terminé le processus de fusion avec Allahabad Bank, quelle serait la stratégie pour l’India Bank ?

Nous tirerons parti de l’important bilan solide obtenu grâce à la fusion. Bien que l’accent soit mis sur la conservation du capital, il y aura un potentiel d’augmentation de l’exposition des entreprises. Nous pouvons prendre une large exposition dans le secteur des entreprises, nous avons maintenant beaucoup plus d’expertise en due-diligence. Nous sommes prêts à améliorer nos activités commerciales car il y aura une demande refoulée de la part des entreprises pour des prêts une fois que l’économie sera ouverte. Nous allons diversifier notre base d’actifs. La maximisation des revenus et l’optimisation des coûts seront d’autres domaines importants qui seront abordés par la banque.

Comment s’est passé l’exercice 21 pour la banque ?

La banque a poursuivi sa croissance régulière tant de son activité que de ses bénéfices malgré la situation de pandémie. Le ratio d’adéquation des fonds propres s’établit à 15,71%, donnant une bonne solidité au bilan. L’exercice 21 a été une année spéciale au cours de laquelle la banque a mené à bien la fusion avec Allahabad Bank, y compris l’intégration CBS des deux banques, avec une continuité sans faille dans les opérations des clients. À ce jour, la banque a rationalisé 217 succursales, 25 bureaux de zone, 12 caisses à devises, trois grandes succursales d’entreprise, cinq succursales de service, six centres de formation du personnel et six succursales de gestion d’actifs en difficulté.

Quel est votre objectif de reprise cet exercice? Prévoyez-vous un provisionnement accru pour les dérapages attendus dus à la deuxième vague de Covid ?

Nous nous attendons à une récupération de Rs 5 000 crore à la fois NCLT et non NCLT cette année, mais cela sera également révisé après avoir examiné l’évolution de la situation. Trop tôt pour prédire sur le besoin de provisionnement probable pour les prochains trimestres, quelle que soit la situation, nous serons en mesure de gérer les dérapages sur la solidité du bilan. Il est très difficile de prévoir quelle serait la situation en ce qui concerne les dérapages, étant donné que la RBI a donné la dispense de restructuration. Les PME sont le segment le plus vulnérable et nous leur offrons une fenêtre de restructuration et beaucoup de sensibilisation se produit. Nous prévoyons de maintenir le ratio de glissement en dessous de 2 %.

Des projets sur le front numérique ?

L’amélioration de la pénétration numérique, en mettant l’accent sur les produits numériques du nouvel âge et les solutions de bout en bout pour les prêts numériques, seront également nos domaines d’intervention prioritaires. Les investissements réalisés par la banque dans l’informatique, les contrôles de sécurité des infrastructures numériques au cours de l’année portent leurs fruits. Nous avons mis en place des modèles d’analyse de données solides pour stimuler le commerce numérique. Nous effectuons une migration importante vers les canaux numériques. Il y a eu un changement de 13% vers les transactions numériques au cours de l’exercice 21. Nous apportons plus de produits sur les applications et les services bancaires en ligne.

Avez-vous l’intention de lever des capitaux au cours de l’exercice 22? L’objectif de croissance pour FY22?

Nous sommes suffisamment capitalisés, nous avons levé un total de Rs 4 000 crore au cours des deuxième et troisième trimestres du dernier exercice. Nous avons l’approbation du conseil d’administration pour lever environ 4 000 crores de roupies cet exercice. Nous ne sommes pas pressés, mais nous allons certainement chercher à lever les fonds propres. Si le marché est favorable, nous allons lever les fonds cette année elle-même. En ce qui concerne l’objectif de croissance, nous n’avons pas pu atteindre l’objectif l’an dernier car les avancées n’ont pas repris en raison du manque d’appétit des entreprises. Dans l’année en cours, la situation semble encore incertaine et se donner un objectif serait aventureux. Néanmoins, nous nous attendrions à une croissance de 10%, mais bien sûr, nous la réviserons au fur et à mesure que nous obtiendrons plus de clarté.

