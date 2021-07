Préparer l’arrivée d’un bébé

La psychologie prénatale et périnatale aborde les trois périodes vitales de la grossesse et est la plus récente de la maternité. On vous dit en quoi ça consiste.

La psychologie périnatale est une discipline qui englobe la prévention, le diagnostic et l’intervention psychologique chez les femmes et les familles qui sont aux stades préconceptionnel, gestationnel et postnatal (avant, pendant et après la grossesse). En d’autres termes, on pourrait dire que cette discipline traite toutes ces situations dérivées de : problèmes de fertilité, peur de l’accouchement, accouchement traumatique, perte du bébé, problèmes d’allaitement, dépression post-partum…

En résumé : « Il couvre les processus de la grossesse, de l’accouchement, de l’allaitement et de la parentalité jusqu’à 3 ans, mais il travaille aussi dans le domaine de la fertilité, de l’interruption de grossesse et de l’adoption. Toujours dans une perspective de respect et de soutien aux femmes, et avec une connaissance de l’individualité de chaque contexte culturel“, explique Diana Sánchez, psychologue et sexologue, présidente de l’Association espagnole de psychologie périnatale.

Dans des pays comme Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis, Cette branche de la psychologie est très avancée mais c’était il y a quelques années corsqu’il a commencé à prendre son envol en Espagne depuis la création de l’Association espagnole de psychologie périnatale en janvier 2012 (AEPP), où un groupe de professionnels est chargé de promouvoir et de soutenir à la fois sa diffusion et sa recherche.

Stade préconceptionnel de la grossesse

Pour avoir un enfant, il faut d’abord préparer son corps et son esprit. Quant au corps, la future mère et le futur père doivent adopter des habitudes de comportement sainesParmi lesquelles : prendre soin de son alimentation, arrêter de fumer et de consommer de l’alcool, faire de l’exercice physique.

Parmi les aspects mentaux, il est essentiel que la décision d’avoir un enfant soit acceptée par tous les deux. Une fois décidée, la grossesse peut mettre quelques mois à arriver, c’est pourquoi des symptômes d’anxiété apparaissent souvent. Pour les soulager, il est recommandé de se détendre avec du yoga ou du Pilates, ou de faire d’autres activités agréables comme aller au cinéma.

Il est également conseillé de contrôler les pensées et émotions négatives (changer “je ne tomberai jamais enceinte” par “nous continuerons d’essayer”) et d’éviter les comportements compulsifs comme consulter sur Internet ou acheter des produits “miracle” pour tomber enceinte. Il est conseillé de consulter un spécialiste, à la fois un médecin et un psychologue, si après un an d’essai, la grossesse n’a pas été réalisée (avec plus de 35 ans, ce délai est réduit à six mois). “Les thérapies les plus appropriées sont celles qui prennent en compte les femmes et leurs processus, celles qui acceptent cette étape comme quelque chose d’essentiel et de fondamental pour la santé bio-psycho-sociale de l’humanité”, nous dit Diana Sánchez.

Stade gestationnel de la grossesse

Dans le cas où la grossesse n’est pas planifiée mais souhaitée (comme une grossesse d’adolescente ou une situation de précarité économique), l’accompagnement et l’adaptation psychosociale doivent être travaillés. La meilleure option est d’aller vers des ressources spécialisées pour les femmes enceintes.

Si la grossesse est planifiée, désirée et avec une bonne adaptation sociale, les inquiétudes se concentrent au cours des premier et troisième trimestres. Au cours du premier trimestre, les femmes ont généralement sentiments opposés: Tout en s’inquiétant de problèmes tels que les fausses couches et la santé du fœtus, ils ressentent une forte émotion positive envers le désir du bébé. L’important à ce stade est faire face à la nouvelle situation de manière positive, compte sur lui soutien du partenaire et de la famille, et suivez les contrôles médicaux pertinents.

Au cours du troisième trimestre, on a généralement peur de l’accouchement et de la future maternité. Une préparation adéquate à l’accouchement sur le plan physique (par exemple, des exercices de yoga ou de Pilates adaptés à la grossesse) et mental (éducation maternelle incluant des techniques de relaxation, d’auto-efficacité et de maîtrise de soi) semble fondamentale. “Nous trouvons vraiment que ce domaine est très important, à tel point que c’est le moment (la grossesse et la première année de vie) où les futurs facteurs de santé et de personnalité vont être déterminés”, explique Diana Sánchez.

Stade postnatal de la grossesse

Pendant le processus post-partum, le soutien du système de santé par les sages-femmes, les médecins, les psychologues périnatals, les doulas et les consultants en lactation est essentiel pour informer, éduquer et former la nouvelle maman dans les capacités d’adaptation et l’éducation de bébé. Si nous demandons à notre experte, elle nous répond qu’il n’y a pas de conseil standard : « Il faut toujours voir chaque cas comme quelque chose de particulier. De manière générale, le conseil est d’avoir des informations scientifiquement étayées et mises à jour. problèmes, nourriture, etc…”, conclut Diana.

Lorsque les mères ont déjà leurs enfants, elles ont tendance à s’inquiéter des écarts dans le bon développement du bébé et de la transition vers leur rôle maternel. Ainsi, lorsqu’une femme se retrouve dans une nouvelle situation de maternité, elle peut souffrir symptômes anxieux et dépressifs si vous n’avez pas les ressources pour y faire face et des sentiments d’auto-efficacité.

Si la les problèmes émotionnels ou comportementaux se compliquent, il serait nécessaire d’avoir l’aide d’un psychologue périnatal, car il y a un risque de tomber dans la dépression post-partum ou une altération cognitive, émotionnelle ou comportementale. Dans la période post-partum, l’utilisation de médicaments psychotropes est contre-indiquée lors de l’initiation de l’allaitement, par conséquent, la psychothérapie pour traiter la dépression périnatale est l’option préférable au cours de cette étape.

