Préparer le multiplicateur pour un décollage avec une augmentation de 40% en 7 jours – ce sont les meilleurs endroits pour l’acheter

Suite à la croissance exponentielle de la popularité des protocoles de prêt DeFi, le prix du multiplicateur (MXX) a augmenté ces derniers jours. Le prix a augmenté de 40% au cours des 7 derniers jours. En conséquence, les investisseurs se démènent pour ajouter la pièce MXX à leur portefeuille d’actifs cryptographiques.

En raison de la demande croissante de multiplicateur (MXX) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est le multiplicateur (MXX) et les aider également à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Comment et où acheter le multiplicateur (MXX) en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter le multiplicateur (MXX) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces Multiplicateur (MXX) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter Multiplier (MXX) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Quel est le multiplicateur (MXX) ?

La pièce MXX est la crypto-monnaie native de la blockchain Multiplicateur.

La blockchain du multiplicateur est un protocole de prêt DeFi non dépositaire qui fonctionne sur Binance Smart Chain (BSC).

Certaines des principales caractéristiques qui font de Multiplier un protocole unique incluent les prêts flash et le fait qu’il n’avait pas de pré-vente ou d’ICO ou qu’il n’autorisait pas l’exploitation minière.

Les jetons MXX ne sont offerts que par frappe. Un utilisateur crée des jetons MXX lors du dépôt d’un actif sous-jacent dans des pools de prêts.

Dois-je acheter un multiplicateur (MXX) aujourd’hui ?

Le multiplicateur (MXX) est une crypto-monnaie DeFi et, suite aux mouvements de prix haussiers au cours du mois dernier, cela pourrait être un bon investissement. L’industrie DeFi connaît également une croissance exponentielle.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix multiplicateur

Suite aux récents mouvements de prix, le prix multiplicateur (MXX) devrait poursuivre sa tendance à la hausse. Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Multiplicateur de couverture sur les réseaux sociaux

Le multiplicateur V2 sera lancé le 19 août ! Nouvelles incitations pour les prêts et les emprunts ! Https : //t.co/SWQQkelzvJ #BSC #bMXX #Lending – Multiplicateur (@MultiplierMXX) 13 août 2021

Le multiplicateur atteint les 5 000 détenteurs sur #BSC ! Si vous ne l’avez pas encore entendu, rejoignez notre lancement V2 demain avec de nouvelles incitations au prêt ! 🚀 #bMXX #Lending #Incentives pic.twitter.com/p0gy4YOVlh – Multiplicateur (@MultiplierMXX) 18 août 2021

