Préparer l’Inde à l’accélération urbaine

Par Himani Sachdeva & Satwik Mishra

Jamais auparavant dans l’histoire un volume aussi élevé de population n’a été déplacé des zones rurales vers les zones urbaines comme cela se produit actuellement en Inde aujourd’hui. Le gouvernement a soigneusement organisé les dispositions politiques et orchestré les plans futurs pour se préparer à cette accélération urbaine. Les estimations du gouvernement suggèrent que plus de 60 millions de personnes résideraient en Inde urbaine d’ici 2030. Cette tendance est encourageante pour plusieurs raisons.

Premièrement, les zones urbaines sont des pôles de croissance économique. En 2016, une étude du Brookings Institute a déclaré que 123 plus grandes villes métropolitaines du monde, avec seulement 13% de la population mondiale, contribuaient à 33% du PIB mondial. Cette tendance résonne également en Inde, les zones urbaines contribuant à environ 63% au PIB du pays à ce jour, et ce chiffre devrait atteindre 75% d’ici 2030, selon un rapport de CBRE et CREDAI.

Deuxièmement, la densité de la population est également corrélée à l’innovation. Le scientifique de premier plan Geoffrey West, travaillant sur des modèles scientifiques de villes, a montré qu’à mesure que la population d’une ville double, l’innovation mesurée par le nombre de brevets marque une augmentation de 15%.

Enfin, l’urbanisation intelligente apporte également le potentiel de durabilité environnementale. Une étude McKinsey de 2018 a noté que les villes intelligentes ont le potentiel d’économiser 25 à 80 litres d’eau par personne et par jour et de réduire les déchets solides non recyclés de 30 à 130 kg par personne et par an.

Prenant connaissance de ces avantages du réseau, le budget a récemment reconnu et la quinzième Commission des finances (FFC) a anticipé l’importance croissante de l’Inde urbaine.

Le budget de l’exercice 22 a accordé une attention intersectorielle sans précédent à l’Inde urbaine. Le ministère du Logement et des Affaires urbaines (MoHUA) a reçu 54 581 crores de roupies. Près de la moitié de ce montant a été provisionné pour le Pradhan Mantri Awas Yojana (à Rs 27 500 crore). Le programme a été élargi compte tenu de son succès jusqu’à présent, où l’étude économique 2020-2021 indique que jusqu’à présent, 109,2 maisons lakh ont été sanctionnées, 70,4 maisons lakh ont été mises à la terre pour la construction et 41,3 lakh ont été fournis aux bénéficiaires.

Le ministère de Jal Shakti a reçu 2,87 000 crores de roupies pendant cinq ans pour fournir 2,86 crores de raccordement à l’eau du robinet dans 4 378 collectivités locales urbaines et des installations de gestion des déchets liquides dans 500 villes AMRUT (la mission Atal pour le rajeunissement et la transformation urbaine). Compte tenu de l’accélération ahurissante avec laquelle la contrepartie rurale de ce programme est étendue avec des connexions d’eau du robinet atteignant déjà plus de 7 familles de crores, un zèle similaire en matière de mode de mission sera sûrement vu dans son effort urbain.

L’accent est également mis sur «la gestion des boues de vidange et le traitement des eaux usées, la séparation des déchets à la source, la réduction des plastiques à usage unique, la réduction de la pollution atmosphérique en gérant efficacement les déchets des activités de construction et de démolition et la bio-remédiation de tous les héritages. sites de vidage. » Pour cela, la Mission Swachh Bharat (Urbain) 2.0 a reçu une allocation de Rs 1,41,678 crore pendant cinq ans. Ici aussi, une mise en œuvre réussie a été récompensée. Jusqu’à présent, 4 327 collectivités locales urbaines ont été déclarées FDAL (sans défécation à l’air libre), avec la construction de plus de 66 lakhs de toilettes individuelles à usage domestique et de plus de 6 lakhs de toilettes communautaires / publiques. La mission a évolué vers ses protocoles ODF + et ODF ++, avec 1 319 villes certifiées ODF + et 489 villes certifiées ODF ++ à ce jour.

En incitant les transports publics urbains, le transport par bus a reçu 18 000 crores de Rs pour 20 000 bus supplémentaires. Dans ce cadre, il a été envisagé de faciliter des modèles de PPP innovants pour catalyser la participation du secteur privé. Compte tenu de l’avancée de l’énergie propre, cette allocation peut être déployée avec des bus non fossiles. Le long de ce front, pour lutter contre la pollution de l’air, 2 217 crores de roupies ont été alloués à 42 centres urbains de plus d’un million d’habitants. L’accent a également été mis sur l’augmentation des lignes opérationnelles de 702 km et de 1026 lignes de métro et de RRTS en construction avec «MetroLite» et «MetroNeo» pour les villes de niveau 2.

Afin de promouvoir les localités urbaines en tant que moteurs de la croissance économique, la FFC a recommandé des subventions totales à hauteur de Rs 1,21,055 crore pour les collectivités locales urbaines pour la période 2021-26, contre les Rs 87,144 crore recommandés par la quatorzième Commission des finances. . Un montant de Rs 8 000 crore a également été mis à part pour l’incubation de huit nouvelles villes.

Pour les villes de plus d’un million d’habitants, des subventions de 100% ont été recommandées comme étant liées à la performance par le biais du Million-Plus Challenge Fund, incitant à l’amélioration de la qualité de l’air, des niveaux de référence de niveau de service pour l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain, l’assainissement et la gestion des déchets solides. Pour les villes ne comptant pas plus d’un million, 60% des subventions ont été liées au soutien et au renforcement de la fourniture d’assainissement, de la gestion des déchets solides et de l’obtention du classement par étoiles tel que développé par le MoHUA.

Le FFC a défini les conditions d’entrée au niveau des collectivités locales pour recevoir des subventions. Il s’agit notamment de la mise en place de commissions des finances de l’État, de la divulgation publique des comptes annuels audités et non audités de manière limitée dans le temps, et enfin de la notification des taux plancher de l’impôt foncier à partir de 2022-2023 tout en montrant une amélioration constante du recouvrement en tandem avec le taux de croissance de le GSDP propre à un État.

Reliant les fonds aux résultats, Rs 70 051 crore a été suggéré pour des subventions de santé aux gouvernements locaux pour renforcer les installations et infrastructures de soins de santé primaires dans lequel Rs 2095 crore sera fourni sur une période de cinq ans pour les centres de santé publique urbains et Rs 24028 crore pour la santé urbaine et centres de bien-être. Plus important encore, un montant de Rs 450 crore a été recommandé pour entreprendre des mesures visant à créer un écosystème permettant aux États et aux collectivités locales urbaines d’améliorer leurs propres revenus, d’accéder aux emprunts municipaux et de mettre en œuvre des services municipaux partagés.

Alors que l’économie progresse vers l’incitation à la création de richesses, à la durabilité environnementale et à la maîtrise technologique, l’accélération de l’urbanisation est inévitable. Le budget et le FFC ont reconnu et anticipé à juste titre l’importance d’accélérer les réformes d’urbanisation en attente et de reconstruire également pour cette réalité à venir.

Les auteurs sont respectivement consultant et jeune professionnel au NITI Aayog. Les opinions sont personnelles

