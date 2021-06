Préparer l’informatique pour l’avenir : les prévisions de pertes d’emplois désastreuses peuvent ne pas se matérialiser, mais le renforcement des compétences est indispensable

Le fait que la part en volume de la main-d’œuvre informatique indienne offshore dans la main-d’œuvre totale ait plus ou moins atteint un plateau depuis 2013 – culminant cette année-là à 55% et diminuant légèrement à 54% en 2019 – se conjugue avec la géopolitique du travail (plus de pays cherchent maintenant à protéger les «emplois» au lieu d’embaucher à l’étranger), suggère qu’il pourrait y avoir une certaine pression dans les prochains jours.

Un rapport récent de Bank of America (BofA) a affirmé que les entreprises indiennes d’externalisation informatique devraient supprimer trois millions de postes peu qualifiés d’ici 2022, en raison de l’automatisation des processus robotisés (RPA), dans laquelle un logiciel imite les tâches routinières et volumineuses assignées. à un employé, laissant à ce dernier la liberté d’effectuer des travaux plus complexes. On ne sait pas immédiatement si une réduction des rôles signifiera une suppression d’emplois ou non.

En réponse au rapport BofA, Nasscom a postulé qu’avec l’automatisation croissante, “la nature des emplois et des rôles informatiques traditionnels évoluera globalement, entraînant la création de nouveaux emplois”. Il dit que l’industrie a ajouté un net de 1,38 lakh d’emplois au cours de l’exercice 21. Il voit non seulement la création d’emplois du fait de la maturation de la RPA, mais aussi une amélioration des compétences. Mais, BofA délimite un whopper clair pour les entreprises de la RPA en termes de masse salariale inférieure et de productivité plus élevée ; non seulement cela, l’automatisation, à mesure qu’elle se perfectionne, pourrait conduire à une meilleure qualité et à une meilleure conformité.

Il ne fait aucun doute que la pandémie a eu des avantages liés à l’informatique, rendant la numérisation dans tous les secteurs un impératif. Les sociétés informatiques indiennes ont signé des accords d’une valeur record lors de l’exercice précédent. Une partie de cela va sûrement se traduire par l’embauche? Mais à plus long terme, l’informatique indienne, comme l’informatique à travers le monde, devra faire face à l’automatisation. Que faut-il faire ? Face aux progrès gigantesques de la technologie dans tous les secteurs, le seul moyen d’assurer l’avenir du travail est le recyclage continu, le perfectionnement et l’apprentissage tout au long de la vie.

Il existe un écart entre ce qui est enseigné dans nos établissements d’enseignement et ce que l’on attend des travailleurs, y compris en informatique, sur le lieu de travail. À moins que les programmes ne changent pour anticiper les besoins en compétences des décennies à venir, nos écoles pourraient continuer à produire des diplômés dont les compétences ont une durée de vie remarquablement courte. Il est nécessaire de s’appuyer sur les efforts des entreprises en matière de requalification/renforcement des compétences des informaticiens. Le gouvernement doit soutenir les entreprises, par le biais d’incitations fiscales et d’autres incitations indirectes ou d’aides directes telles que des subventions de qualification, des infrastructures, etc.

À mesure que l’utilisation de l’informatique aux intersections des disciplines augmente, les employés doivent se familiariser avec des domaines au-delà de leurs compétences existantes. Par exemple, la biologie synthétique, où l’ingénierie rencontre les sciences de la vie, nécessitera de développer des compétences dans les deux. Les employés devront également être motivés pour désapprendre et « surapprendre ».

Une façon d’y parvenir est d’encourager « l’intrapreneuriat », c’est-à-dire d’encourager les employés à créer de nouveaux domaines d’activité pour une entreprise. Alors que l’Inde est à la traîne de la Chine sur le nombre de brevets internationaux déposés, son accélération dans cette direction est notable – une étude de Nasscom rapporte que près de 94% des plus de 5 000 brevets d’IA déposés en Inde au cours de la dernière décennie l’ont été au cours des cinq dernières années , dont plus de 60 % sont originaires de l’Inde. L’élan qui se construit doit être soutenu et mis à profit.

