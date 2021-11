Préparer! Une baisse de signal supplémentaire et des bonus arriveront dans StormGain le Black Friday

Le Black Friday approche à grands pas et le monde se prépare à faire de bonnes affaires lors de la plus grande soirée shopping de l’année. Mais le Black Friday n’est pas seulement un moment pour économiser de l’argent. Chez StormGain, c’est aussi le moment de gagner de l’argent.

StormGain organisera une promotion spéciale Black Friday tout au long de la semaine, du lundi 22 novembre au dimanche 28 novembre. Le principal avantage de la Black Friday Week sera une baisse des signaux de trading spéciaux sur les comptes utilisateurs. Les signaux de trading de StormGain sont basés sur des outils d’analyse technique et fournissent des conseils faciles à digérer sur les mouvements cryptographiques pour vous aider à saisir rapidement les opportunités de trading. Ne manquez pas cette opportunité d’augmenter vos transactions et vos bénéfices !

A quel type d’offres puis-je m’attendre ?

Les clients StormGain qui ont déjà effectué un dépôt sur la plateforme doivent effectuer une transaction Bitcoin avec un effet de levier maximal pendant la période de promotion. Après cela, ils recevront une baisse des signaux de trading gratuits le même Black Friday (26 novembre). De plus, les clients qui déposent 50 USDT ou plus recevront des signaux doubles et un bonus de 10% en plus de tout le reste. Les clients qui n’ont pas encore déposé de fonds sur leur compte peuvent effectuer leur premier dépôt de 50 USDT ou plus pour recevoir une baisse des signaux de trading le 26 novembre et un bonus de 20 %.

Tous les participants recevront entre 5 et 10 signaux le Black Friday (26 novembre) via des notifications push.

Les bonus seront crédités aux participants entre le 29 et le 30 novembre.

Faut-il acheter la sauce ? Comment utiliser la promotion StormGain Black Friday pour obtenir le maximum d’avantages

Pour tirer pleinement parti des signaux de trading supplémentaires, il est important de se préparer à trader activement pendant cette période et d’observer les tendances actuelles du marché.

Le bitcoin est en baisse suite à une baisse par rapport au récent sommet historique de 69 000 $, ce qui a conduit à de nombreux appels de la communauté crypto pour « acheter la baisse », car la crypto la plus élevée oscille actuellement autour de 60 000 $. Les croyants au Bitcoin ont été justifiés dans le passé, car le Bitcoin a chuté à quelques reprises ces dernières années, pour rebondir et atteindre de nouveaux sommets. L’astuce consiste à chronométrer le rebond pour attraper le rebond.

Et les altcoins ? Même si de nombreux altcoins présentent des améliorations dans le système Bitcoin, la vérité est que leur valeur a tendance à rester liée à la crypto-monnaie d’origine. Où BTC va, d’autres devises ont tendance à suivre. En tant que tel, à quelques exceptions près (comme Avalanche ou ARC Governance Coin), Ethereum et d’autres concurrents BTC sont également en baisse et devraient également rebondir, mais peut-être pas en même temps.

C’est là que des signaux de trading supplémentaires sont utiles. Pour profiter pleinement des mouvements du marché au cours de la semaine du Black Friday, vous devrez être vigilant et conscient de l’activité à court terme de nombreuses paires de crypto-monnaies différentes. La chute des signaux de trading fera une grande partie du travail pour vous, vous permettant de trader plus efficacement.

Préparez-vous pour le trading du Black Friday !

N’oubliez pas de trader des BTC avec un effet de levier maximum et/ou d’effectuer un dépôt de 50 USDT + pendant la période de promotion pour profiter de cette opportunité spéciale de maximiser vos gains. Si vous n’êtes pas encore client StormGain, inscrivez-vous en quelques secondes pour vous qualifier pour les bonus et profitez du trading sur la plateforme crypto avec les meilleurs avantages du secteur.

N’oubliez pas que vous devez accepter l’invitation pour entrer dans le jeu. Assurez-vous d’activer les notifications par e-mail et push de notre part et surveillez le début de la promotion !