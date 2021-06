Préparez des beignets maison avec le nouvel appareil qui triomphe chez Lidl pour seulement 19,99 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Peu de choses que vous aimez plus que les beignets ? S’il s’agit de l’un de vos aliments préférés pour le petit-déjeuner ou le goûter, vous pouvez désormais le préparer confortablement à la maison grâce au nouvel appareil qui fait le succès chez Lidl.

Si vous aimez les beignets, vous ne les mangerez peut-être pas autant que vous le voudriez parce que vous aimez surveiller votre alimentation. Il n’est pas commode d’abuser des pâtisseries industrielles, et vous ne pouvez pas être tous les jours en train de vous rendre à la pâtisserie pour goûter aux pâtisseries artisanales.

Mais, Envisagez-vous de faire vos propres beignets maison? Si vous les préparez vous-même, vous pouvez sélectionner vous-même les ingrédients et rechercher des recettes saines qui vous permettent de les manger plus souvent.

Et ne pensez pas que c’est difficile : merci La nouvelle machine de fabrication de beignets de Lidl vous pouvez les préparer en quelques minutes et de manière très simple. De plus, il ne coûte que 19,99 euros, il est donc à la portée de toutes les poches.

C’est un appareil de forme circulaire qui a deux plaques à l’intérieur pour façonner les beignets. Il a de la place pour fabriquer sept unités à la fois et est doté de plaques en aluminium à revêtement antiadhésif de marque ILAG afin que la pâte ne colle pas et que les beignets puissent être facilement retirés.

L’utilisation de la machine à beignets Lidl ne pourrait pas être plus simple. Tout ce que vous avez à faire est de préparer la pâte à votre goût, en choisissant personnellement les ingrédients pour que le résultat soit le plus sain possible. Ensuite, branchez l’appareil sur le secteur et attendez que le voyant vert s’allume, ce qui indiquera que les plaques sont déjà chaudes pour commencer la préparation. Enfin, versez la pâte sur la plaque inférieure et fermez le couvercle pour cuire les beignets.

Si vous êtes un client régulier de Lidl, vous devez déjà savoir que ces types d’appareils bon marché ont tendance à s’épuiser très rapidement, alors dépêchez-vous si vous souhaitez les acheter. S’il n’y a plus d’unités, sur Amazon, vous pouvez également trouver d’autres machines à beignets bon marché:

Machine à faire des beignets ou beignets Clatronic DM 3495 pour 28,46 euros. Machine à beignets design rétro Bestron Sweet Dreams à 32,95 euros. Cecotec Fun Gofreston 3 en 1, gaufrier, beignet et muffin à assiettes interchangeables pour 37,90 euros. Machine à fabriquer des beignets Qingchu à 39,79 euros.

