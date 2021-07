Préparez le camping parfait au meilleur prix

17/07/2021

Si vous faites partie de ceux qui ne comprennent pas les vacances sans grand air, félicitations ! Parce que les experts disent que le contact avec la nature est la clé pour s’affranchir du stress et le moyen le plus rapide de ressentir un bonheur et un bien-être immédiats. Si le camping est sur votre feuille de route pour cet été, il est essentiel de revoir le matériel adapté à votre « séjour & rdquor; au milieu de la nature est aussi confortable que possible.

Les accessoires de camping ils sont nécessaires si vous voulez être préparé. Quand il s’agit de camping, transporter tous les produits de camping pour d’éventuels événements imprévus peut vous éviter des ennuis. De plus, il est toujours pratique de profiter du déplacement sur le terrain pour faire d’autres activités. Parmi eux, l’observation des oiseaux avec des jumelles ou en profiter pour bronzer, pendant que vous bronzez dans un endroit placide dans votre hamac. Bien sûr, sans manquer la protection contre les insectes.

C’est pourquoi nous avons sélectionné certains articles, comme une tente facile à monter qui nous fait gagner du temps, des maux de tête et nous protège des éléments ; une bonne natte pour que le corps ne souffre pas une nuit à l’air libre; un sac à dos confortable pour rendre la marche plus supportable et même une chaise confortable pour s’asseoir et regarder les étoiles comme si vous étiez dans votre salon.

L’essentiel du camping

Parmi les meilleurs outils, n’hésitez pas à penser à la quantité de bagages que vous allez transporter. Moins ils vous occupent d’espace, plus vous pourrez transporter de choses au cas où il vous arriverait quelque chose. Par conséquent, essayez de faire en sorte que le même gadget vous serve pour plusieurs choses. Essayez également de trouver de nouvelles utilisations pour les choses que vous transportez. Par exemple, les hamacs peuvent vous aider à transporter les malades.

Pompe à air électrique Eleglide

Trouve les meilleurs accessoires de camping Il est essentiel de pouvoir réaliser une bonne escapade en famille ou entre amis. est pompe électrique Il a une vitesse de gonflage élevée, environ 300 litres par minute. De cette façon, il vous permettra de gonfler rapidement des matelas ou des bouées de natation.

Un autre avantage est qu’il est également capable de se dégonfler rapidement, ce qui le rend idéal pour tous les sacs de stockage sous vide. Plus loin, Comprend une batterie rechargeable, quatre types de buses remplaçables et un design très compact. Grâce au poids de cette pompe, seulement 145 grammes, le porter est très confortable.

ACHETER (22,99 €)

Armoire de cuisine pliante Aktive

Les armoires amovibles sont parmi les accessoires de camping sur amazone que vous ne pouvez pas manquer. Ce modèle aux dimensions habituelles (60 x 499 x 106 cm) est réalisé à partir d’une structure résistante en tubes d’aluminium. Ses coins sont arrondis pour amortir tout coup qu’il subit et sont recouverts de caoutchouc pour empêcher le meuble de basculer.

Vous pouvez facilement le démonter en quelques secondes. Il dispose également d’un sac de protection avec une poignée pour un rangement facile. Vous aurez la possibilité de transporter jusqu’à 30 kilos de fret avec un confort total.

ACHETER (54,95 €)

Ustensiles de camping Overmont

est kit d’ustensiles de cuisine pour le camping ce sera très utile. Tous les pots sont dotés d’un revêtement protecteur en oxyde d’aluminium qui offre une résistance à l’usure. Ils sont antiadhésifs et très faciles à nettoyer. Aussi, pour économiser de l’espace, vous pouvez prendre ces produits de camping accroché à l’extérieur du sac à dos.

La poignée a isolation thermique et antidérapante pour éviter tout type d’accident de cuisson. Avec une bouilloire, une marmite et une poêle, vous aurez une grande variété de accessoires de camping adapté à vos besoins.

ACHETER (29,95 €)

Jumelles

|

Celles-ci jumelles Ils vous seront très utiles si vous les utilisez professionnellement, mais ils seront une bonne première expérience si vous n’en avez jamais utilisé. Ils sont spéciaux pour l’observation des oiseaux, pour voir les animaux chasser de loin, pour profiter du paysage dans le trek, pour profiter de nuits claires dans des activités de astronomie et pour tout ce qui concerne camper. Vous pourrez en profiter lors de votre prochaine sortie scolaire pour 74,95 € sur Amazon !

ACHETER (74,95 €)

Polyvalent

|

La règle la plus essentielle lors de la préparation de votre valise pour aller camper est d’économiser de l’espace. Pour cette raison, ce outil multifonction pliable Il est parfait pour que vous puissiez profiter de toutes ses fonctions à un prix avantageux. Vous pouvez l’avoir en deux couleurs et il est si petit qu’il tiendra même dans la poche de votre pantalon technique. Il est fabriqué en acier inoxydable et a été spécialement conçu pour alpinisme. Si vous allez profiter de quelques jours à la campagne, emportez-le avec vous !

ACHETER (13,98 €)

Hamacs

|

Petits et grands pensent au camping détente. Voulez-vous aussi un hamac? Bien sûr, les hamacs ne remplacent pas un matelas gonflable pour la tente, mais ils prennent peu de place et vous pouvez faire une sieste entre les arbres ou laisser les enfants jouer. Ce modèle tient jusqu’à 300kg et c’est très facile à installer. Il sèche extrêmement vite et on ne sait jamais quand il sera utile pour d’autres choses. Ne l’oubliez pas !

ACHETER (18,99 €)

Relec

|

Si des insectes attaquent votre peau, essayez de vous protéger. Pour ce faire, vous pouvez acheter un insecticide pas cher sur Amazon. Pour seulement 7,99 €, vous pouvez avoir 75 ml d’un produit anti-moustique cela fonctionnera très bien dans votre camping d’été. Vous pouvez également acheter plus de produits de la marque pour 11,04 €. En l’utilisant, vous pourrez surmonter les pires conditions météorologiques avec la peau exempte de piqûres. Un des accessoires de camping plus indispensable si vous voyagez avec des enfants.

ACHETER (7,82 €)

Tapis gonflable et oreiller, par Laluztop

Il est léger et ultra compact (il est réduit à 36 X 15 cm), conçu pour prendre peu de place dans le sac à dos. Mais une fois gonflé, il devient un tapis ergonomique de 1,90 mètre de long et 56 cm de large et avec un oreiller intégré. Il est fabriqué en polyester pongé 80D, il est confortable et très résistant pour que vous puissiez l’utiliser à l’intérieur de la tente mais aussi directement sur le sol ou l’herbe, faisant de n’importe quel endroit un bon endroit pour dormir. Il gonfle et se dégonfle rapidement et est facile à nettoyer après utilisation.

ACHETER (€ 31,95)

Glacière électrique portable Severin KB 2922

Il ne faut jamais négliger la conservation des aliments et surtout en été. Qu’il s’agisse d’un road trip, d’un camping ou d’un barbecue au bord de la mer, vous ne devriez jamais vous passer d’une glacière électrique ! De par sa double fonction, il vous servira aussi bien pour rafraîchir boissons, aliments et médicaments, que pour les garder au chaud. Il a une capacité de 20 litres et dispose d’un branchement secteur 220-240 V et d’un branchement 12 V pour l’allume cigare de la voiture afin que vous puissiez le recharger à la maison ou sur la route.

ACHETER (69,99 €)

Éclairage Ever lampe frontale

Si vous n’en avez pas, il vous manquera. Et pas seulement en camping, car il est également très utile pour d’autres activités comme lorsque vous sortez promener le chien ou faire du sport le soir et même pour des tâches de bricolage dans des endroits reculés & mldr; comme sous l’évier. Il permet d’éclairer jusqu’à 150 m de distance et a un design ergonomique, très léger, avec une mise au point réglable à 45° et un bandeau élastique et antidérapant qui le rend adaptable aux enfants et aux adultes. Il dispose de cinq modes d’éclairage et d’une batterie au lithium rechargeable intégrée avec son câble USB inclus.

ACHETER (12,99 €)

Sac à dos de randonnée 50L / 60L avec housse étanche

Il y a trois aspects qui distinguent ce sac à dos. La première est qu’il a une grande capacité de 54 litres qui sont divisés en un compartiment principal spacieux et de nombreuses poches pour ranger tout ce qui est nécessaire lors de notre voyage. Sa deuxième caractéristique est le confort procuré par les bretelles réglables en maille rembourrée épaisse qui réduisent la pression sur les épaules et le panneau arrière ventilé avec canaux de circulation d’air. Et enfin, il convient de noter qu’il est fabriqué en nylon pour une résistance et une durabilité maximales et qu’il comprend une housse de pluie pour garder votre équipement au sec par temps humide. Vous pouvez le choisir en plusieurs couleurs : rouge, bleu, orange, marine, noir, vert & mldr;

ACHETER (55,99 €)

Chaise de camping pliante

Cette chaise pliante est idéale pour les festivals, le camping, la détente sur la plage, la randonnée, la pêche ou simplement pour se détendre dans le jardin à la maison. Sa structure tubulaire légère (il ne pèse que 1,8 kg), et un mécanisme de pliage très simple, le rendent très facile à transporter. Et, en plus, il est très confortable, grâce au fait qu’il a une structure résistante pour soutenir le dos et les bras. Le tissu est durable et facile à nettoyer et est livré avec un sac de transport. Il est disponible en deux couleurs.

ACHETER (32,06 €)

SUPER EGO SEH003300 Autocuiseur portable à cartouche à gaz

Autant nous sommes en été et en pleine nature & mldr ;. Parfois, vous avez aussi envie de manger chaud ! Cette cuisine de camping pratique fonctionne avec des cartouches de gaz super-ego btn 250, qui sont intégrées dans le corps de la cuisinière, bien que la cartouche ne soit pas incluse et devra être achetée séparément. Le poêle est assez grand pour utiliser une casserole ou une poêle et dispose d’un dispositif de sécurité si la pression du gaz est excessive. Et comme son allumage est électrique, ce ne sera pas un drame si on oublie les allumettes ou le briquet. Il est fait de matériaux légers et est livré dans un étui en plastique qui le rend facile à ranger et à transporter.

ACHETER (23,65 €)

