Préparez vos iPhones, iPads ! iOS 15, iPadOS 15 arrivent le 20 septembre ; vérifier l’éligibilité, les principales fonctionnalités et d’autres détails

Apple iOS 15, iPadOS 15 : Les nouvelles mises à jour iOS 15 et iPadOS 15 seront déployées pour tous les iPhones et iPads éligibles le 20 septembre, a annoncé Apple. Le système d’exploitation avait été annoncé par le géant de la technologie en juin lors de la WWDC 2021, à la suite de quoi Cupertino a proposé des versions bêta publiques. Les deux mises à jour sont accompagnées de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que le résumé des notifications, le mode Focus qui permettrait aux utilisateurs de créer une liste d’applications et de notifications pouvant atteindre les clients à différents moments de la journée, un nouveau look pour son navigateur Safari et pour la première fois jamais, la possibilité d’inviter des utilisateurs Android et Windows à des appels sur FaceTime.

Alors que tout l’aspect des notifications est réorganisé avec des icônes plus grandes et des images de contact en cas d’appels et d’images liées aux messages, le « Résumé des notifications » est probablement la fonctionnalité la plus intéressante. Cette fonctionnalité collectera toutes les notifications qui ne sont pas critiques dans le temps et les transmettra à l’utilisateur “à un moment plus opportun”, sans les envoyer aux utilisateurs au fur et à mesure de leur arrivée. C’est comme le “Ne pas déranger” actuellement disponible. fonctionnalité mais avec plus de contrôle avec les utilisateurs sous l’onglet Focus dans les paramètres. En utilisant cela, les utilisateurs pourront classer les contacts ainsi que les applications dans des groupes tels que personnel, sommeil et travail, et pourront également créer différents écrans d’accueil en fonction de leurs besoins à différents moments. Les utilisateurs seraient alors en mesure de déclencher le mode lorsqu’ils en ont besoin ou d’attribuer des heures différentes à différents modes. Lorsqu’un mode est actif avec un groupe de discussion, les contacts et les applications n’appartenant pas au mode ne pourraient pas passer.

FaceTime bénéficiera d’une fonctionnalité de type Zoom qui permettra aux utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac de créer des liens pour les appels FaceTime qui pourront être partagés avec n’importe qui via du texte ou des applications comme WhatsApp. Avec cela, les utilisateurs d’Android et Windows pourront alors rejoindre ces appels à l’aide des navigateurs Web.

Les fonctionnalités de la bibliothèque d’applications et des widgets redimensionnables seraient transférées d’iOS 14 dans le nouvel iOS.

Cependant, certaines fonctionnalités d’iOS 15 et d’iPadOS 15 arriveraient plus tard, comme SharePlay, à l’aide desquelles la vidéo et l’audio peuvent être partagés en direct via les appels FaceTime.

Appareils éligibles iOS 15, iPadOS 15 :

iOS 15 : iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 , iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (1re génération), iPhone SE (2e génération) et iPod touch (7e génération)

iPadOS 15 : iPad Mini 4 et versions ultérieures, iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures, et tous les modèles d’iPad Pro

