Préparez votre CV : les 5 métiers technologiques les plus demandés en 2022 | La technologie

Ce sont les cinq métiers technologiques que chaque entreprise voudra ajouter à ses effectifs en 2022, et se spécialiser dans ceux-ci est synonyme d’avenir.

Avec le début de la nouvelle année, il y a beaucoup de gens qui veulent trouver un nouvel emploi ou sauter dans le bassin de main-d’œuvre et, afin de ne pas faire un faux pas, ils cherchent sûrement à travailler dans l’une des meilleures entreprises du marché pour recevoir un bon salaire pendant de nombreuses années.

Et dans le monde de la technologie, il existe des dizaines d’emplois auxquels vous pouvez aspirer, mais tous n’ont pas de larges possibilités de marché et selon l’endroit où vous vous trouvez, vous pouvez avoir plus ou moins d’options pour trouver ce que vous recherchez.

Mais de manière générale, il y a une série d’emplois technologiques qui vont pointer très fort en 2022 et avec cela, vous pourriez avoir la vie déjà résolue.

Les 5 métiers technologiques les plus demandés en 2022

Développeur Java

Parmi tous les langages de programmation, il est clair que Java et Python sont les principales options choisies par la plupart des programmeurs et des entreprises du monde entier.

Cependant, Java a toujours fait ses preuves depuis de nombreuses années et continuera de l’être en 2022 et dans les années à venir, donc se spécialiser dans ce langage de programmation est un avenir garanti.

Comme vous le savez bien, les développeurs Java créent des applications, des logiciels et des programmes Web pour les particuliers et les entreprises, et puisque nous opérons dans un écosystème numérique, la spécialisation en programmation est l’une de vos meilleures options.

Mieux encore, vous pourriez être impliqué tout au long du cycle de développement d’un produit particulier, en créant une multitude de tâches, notamment concevoir, mettre en œuvre et maintenir ces types d’applications et de programmes qui peut rapprocher encore plus les entreprises du succès.

Architecte Cloud

C’est un professionnel des technologies de l’information qui doit superviser la stratégie d’informatique en nuage d’une entreprise.

La plupart des entreprises comptent sur le cloud pour leur succès commercial, et non seulement les applications cloud doivent être conçues, mais également la gestion et la surveillance du cloud. Evidemment spécialisés dans un langage de programmation, nous ne parlons pas seulement de Java, mais aussi de Python ou Ruby.

Chef de produit

Pour ainsi dire, ce sont des professionnels qui supervisent le développement des projets de la phase de planification initiale à la réalisation. Ces administrateurs ou chefs de produit couvriront l’ensemble du processus, superviseront le flux des tâches et rencontreront régulièrement tout le personnel pour vérifier les progrès.

Évidemment, ils nécessiteront des compétences analytiques, une expérience en gestion, un haut niveau d’organisation et une expérience dans l’utilisation d’outils tels que PivotalTracker ou Jira.

Spécialiste en cybersécurité

Étant donné que nous sommes dans un écosystème numérique, toutes les applications sont exposées à d’éventuelles attaques de cybercriminels, et se spécialiser dans la sécurité vous donnera une grande importance dans l’entreprise.

De cette façon, ils sont les personnes chargées de protéger les entreprises contre les pirates informatiques et leurs clients contre le vol de leurs informations. Toutes les entreprises doivent avoir une équipe spécialisée en cybersécurité, car si elles ne l’ont pas, elles courent le risque de perdre des millions de dollars si elles subissent des problèmes ou des vols d’informations.

Un spécialiste de la cybersécurité doit avoir des compétences en résolution de problèmes, des connaissances en sécurité multiplateforme, des compétences en programmation, en communication et en gestion.

Scientifique des données

Les données nous entourent et c’est notre vie, et aussi celle des entreprises, et le data scientist doit utiliser le machine learning pour prédire et analyser toutes ces données.

Ce professionnel doit se concentrer sur l’identification des problèmes d’analyse des données, la détermination de l’ensemble de données et des variables corrects, la collecte d’ensembles de données volumineux et la communication des résultats à chacune des parties prenantes.

Évidemment, pour aspirer à ce poste, vous devez être familiarisé avec les langages de programmation tels que R, Python et SQL et également connaître les techniques d’exploration de données.