Préparez votre jardin pour l’été avec des meubles frais, des jeux d’eau et des jardinières ⋆ .

Il est temps de préparer le jardin pour un meilleur temps (Photo: .)

C’est peut-être un peu gris et misérable en ce moment, mais à quelques semaines de l’été, il est temps de se préparer.

Vous cherchez à créer un sanctuaire relaxant où vous pourrez passer les beaux jours?

Ensuite, vous aimerez le bruit de vous prélasser dans une tente suspendue géante pendant qu’un astucieux gadget en verre arrose vos plantes pour vous.

Ou pour ceux d’entre vous avec les doigts verts, faites votre choix parmi des solutions de plantation intelligentes et des outils de jardinage astucieux.

Tente de cloche suspendue



Sonner la cloche

Créez l’expérience de détente ultime pour lire, faire la sieste ou bronzer avec cette tente cloche suspendue qui abrite deux personnes confortablement.

Il est résistant aux UV, à la moisissure et à l’eau, avec un auvent amovible – et il se range dans un petit sac pour un rangement facile en hiver.

Achetez-le pour 1125 £ chez Cox & Cox.

Jardinière hexagonale New York



Appel maléfique

Ne laissez pas le manque d’espace vous empêcher de profiter au maximum de votre jardinage. Cette jardinière murale suspendue hexagonale est une mise à jour moderne des paniers muraux. parfait pour les balcons ou patios contemporains.

Achetez-le pour 7 £ chez B&M.

Piscine d’eau



Acier le spectacle

Créez un micro-étang relaxant, que les oiseaux et les insectes adoreront autant que vous le voudrez. Cette piscine réfléchissante en acier corten mesure 60 cm de diamètre, assez petite pour les jardins urbains.

Achetez-le pour 105 £ chez The Worm That Turned.

Abreuvoir Hydro Globe



Bonne idée de l’eau

Vous vous demandez peut-être qui arrosera vos plantes d’intérieur lorsque vous pourrez enfin vous échapper pendant quelques jours? Ces jolis abreuvoirs en verre retiennent suffisamment d’eau pour garder vos plantes hydratées jusqu’à deux semaines.

Achetez-le pour 10 £ auprès du National Trust.

Lumière LED verte Blooma Elvira



Nuit lumineuse

Illuminez vos soirées de divertissement en plein air avec cette lampe chic à piles rechargeables de B&Q.

Achetez-le pour 28 £ chez B&Q.

Ensemble pruneau et étui



Le pouvoir des fleurs

Nous adorons ces sécateurs pratiques de Burgon & Ball, idéaux pour les petites mains mais toujours assez solides pour couper facilement les tiges ligneuses.

Le joli étui imprimé de fleurs de prairie en fait un joli cadeau pour les jardiniers.

Achetez-le pour 19,95 £ chez Annabel James.

Le jardin de cinq minutes (Pavillion Books)



Cinquième prise

Le Five Minute Garden promet de vous permettre de jardiner en un rien de temps. Son auteur, Laetitia Maklouf, est une blogueuse de jardin et mère de trois enfants. Le livre regorge donc de travaux rapides et de conseils pour tirer le meilleur parti des courtes périodes d’activité dans le jardin.

Achetez-le pour 9,99 £ auprès du National Trust.

Couverture en maille Verve Grow Tunnel



Lit et petit déjeuné

Éloignez les chenilles et autres parasites de vos fruits et légumes grâce à cette housse à mailles fines, qui s’adapte parfaitement au kit de lit surélevé modulaire de B&Q.

Achetez-le pour 23 £ (illustré avec le lit surélevé Kitchen Garden, 12 £) chez B&Q.

Cet article contient des liens d’affiliation. Nous pouvons gagner une petite commission sur les achats effectués via l’un de ces liens, mais cela n’influence jamais l’opinion de nos experts. Les produits sont testés et revus indépendamment des initiatives commerciales.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous à metrolifestyleteam@metro.co.uk.

PLUS: Comment un Instagrammer a apporté les vibrations de Glastonbury à son jardin avec un relooking DIY

PLUS: La nouvelle plate-forme baptisée “ Airbnb pour les jardins ” vous permet de louer un espace extérieur pour faire pousser des plantes

PLUS: des plantes adaptées aux chiens à ajouter à votre jardin et des conseils sur la façon d’en prendre soin

Comment obtenir votre solution de journal Metro

Journal Metro est toujours disponible pour vous de ramasser tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos nouvelles préférées, fonctionnalités, énigmes… et l’édition exclusive du soir!

Téléchargez gratuitement l’application de journal Metro sur App Store et Google Play

Recevez chaque semaine toutes les nouvelles, les fonctionnalités et les conseils de Metro.