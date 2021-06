Préparez votre Mac pour macOS 12 Monterey avec une offre spéciale CleanMyMac X

Vous voulez libérer de l’espace disque et optimiser votre Mac pour la nouvelle version bêta de macOS ? Ou peut-être est-il temps de nettoyer, sécuriser et améliorer les performances de votre Mac exécutant Big Sur ? CleanMyMac X est un utilitaire tout-en-un qui propose 49 outils précieux pour trouver les fichiers indésirables cachés, supprimer les logiciels malveillants, optimiser macOS du démarrage au temps de chargement des applications, et bien plus encore. Et pour les lecteurs de ., nous avons une offre à durée limitée qui fait de CleanMyMac X une valeur encore meilleure.

CleanMyMac X de MacPaw est devenu l’utilitaire incontournable pour les utilisateurs de Mac car il remplace des dizaines d’applications avec la possibilité de nettoyer, protéger, optimiser et accélérer votre machine dans un seul logiciel notarié par Apple.

Analyse intelligente en un clic

Avec une interface utilisateur magnifique et transparente, CleanMyMac X dispose d’un bouton Smart Scan en un clic pour nettoyer, protéger et accélérer votre Mac automatiquement. Pour aller plus loin, il comprend des dizaines d’outils utiles pour approfondir l’optimisation et l’organisation de votre machine.

Libérez de l’espace de stockage

CleanMyMac X permet de libérer facilement des tonnes d’espace disque en recherchant et en supprimant des fichiers et des dossiers volumineux, même cachés. Et il utilise une base de données de sécurité intelligente pour faire la différence entre les fichiers système importants et les fichiers indésirables.

Accélérez votre Mac

Lorsqu’il s’agit d’optimiser les performances et d’améliorer la vitesse, CleanMyMac X dispose d’une gamme complète d’outils qui libèrent de la RAM, exécutent des scripts de maintenance, gèrent les applications suspendues, lancent des agents et des éléments de connexion. Cela signifie une charge réduite sur votre processeur et votre RAM, des temps de démarrage et de chargement des applications améliorés, des performances globales plus rapides, et plus encore.

Protection et suppression des virus

CleanMyMac X peut effectuer des analyses antivirus approfondies pour rechercher un large éventail de vulnérabilités. Après avoir trouvé des problèmes, l’application supprimera tous les logiciels malveillants, les logiciels publicitaires, les logiciels de rançon, les mineurs de crypto-monnaie et tout autre virus.

Et MacPaw maintient la base de données de logiciels malveillants CleanMyMac X constamment mise à jour afin qu’elle soit toujours au courant des dernières menaces macOS.

Obtenez CleanMyMac X

Il existe de nombreuses applications de nettoyage Mac disponibles, mais CleanMyMac X se démarque de la concurrence avec un beau design et une véritable boîte à outils tout-en-un. C’est tellement agréable à utiliser que vous découvrirez de nouvelles façons d’optimiser votre Mac à chaque fois que vous ouvrirez l’application.

En tant qu’offre à durée limitée, MacPaw offre aux lecteurs . 5% de réduction sur CleanMyMac X. Aucun code nécessaire, utilisez simplement ce lien pour le prix spécial.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :