Préparez votre maison pour les vacances avec les choix Amazon de JoJo Fletcher

Nous avons inclus ces produits choisis par JoJo Fletcher parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. JoJo est un porte-parole rémunéré du programme d’influence d’Amazon. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si vous êtes paniqué à l’idée de recevoir des gens pour les vacances, c’est tout à fait compréhensible. Il y a beaucoup à prendre en compte en tant qu’hôte. Cependant, vous avez encore beaucoup de temps avant les vacances pour vous préparer. Et, heureusement, vous n’avez pas besoin de magasiner vous-même.

Au lieu de cela, tournez-vous simplement vers The Bachelorette alun Fletcher Jojo, qui a récemment partagé ses recommandations Amazon lors d’une session en direct. JoJo a déclaré: « J’ai des choses vraiment géniales et faciles que vous pouvez obtenir sur Amazon qui changeront totalement l’apparence de votre table. » JoJo a partagé ses choix pour la table, les décorations, les bougies, les gadgets de cuisine et plus encore avec les acheteurs d’Amazon.