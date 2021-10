Préparez votre portefeuille pour la haute saison des croisières avec CCL Stock

Le temps passe vite, n’est-ce pas ? Cela fait plus d’un an et demi depuis le début de la pandémie de Covid-19. Pourtant croisiériste Carnaval (NYSE :CCL) ne s’est toujours pas complètement rétabli – et le stock de CCL non plus, d’ailleurs.

Source : Ruth Peterkin / Shutterstock.com

En fait, le cours de l’action est toujours 50 % inférieur à ce qu’il était début janvier 2020. Cela implique-t-il que les actions de Carnival pourraient éventuellement doubler ?

L’action pourrait potentiellement générer de solides rendements. Cela étant dit, les propriétaires fidèles et de longue date d’actions CCL devront rester patients, car l’industrie des croisiéristes est toujours en train de trouver sa place. Pourtant, il y a des preuves de progrès.

Carnival célèbre un certain nombre de jalons récents – et avant que vous ne vous en rendiez compte, le vent pourrait tourner en faveur de ses actionnaires.

Un regard plus attentif sur le stock de CCL

Le 13 janvier 2020, l’action CCL se situait plutôt autour de 52 $. Je doute que beaucoup de gens aient pleinement compris l’ampleur de la calamité qui était sur le point de s’ensuivre. Bien que la reprise du stock ait été lente, elle a également été stable. Après avoir chaviré à 8$ et changé, le cours de l’action avait doublé fin 2020 et dépasse aujourd’hui les 20$.

Ainsi, 50 $ pourraient être un objectif de prix à long terme pour les actionnaires. S’ils sont vraiment ambitieux, les investisseurs pourraient viser le pic de 70$ des actions qui a été atteint début 2018. Dans le même temps, reconnaissons les défis qui attendent l’entreprise. Sur une base de 12 mois glissants, le bénéfice par action de Carnival était de -8,51 $, ce qui n’est pas idéal.

Le retour à la rentabilité ne se fait pas du jour au lendemain. Dans cet esprit, vérifions les prévisions du marché des croisières. Va-t-il rencontrer des eaux agitées ou la navigation sera-t-elle fluide pour le secteur pour le reste de 2021 ?

Un renouveau des croisières de fin d’année ?

On pourrait supposer que la haute saison des croisières aurait toujours lieu pendant les mois d’été. En 2021, cependant, ce ne sera peut-être pas nécessairement le cas. En effet, un récent article du Washington Post déclarait dans un titre en gros caractères : « La saison des croisières dans les Caraïbes approche. »

Cela a du sens, car un hiver froid peut inciter les voyageurs à naviguer vers des climats plus chauds. Pourtant, il y a plus dans l’histoire. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (via le Washington Post), 81 navires opèrent ou prévoient d’opérer dans les eaux américaines.

Cela suggère que les compagnies de croisière remettent une plus grande partie de leurs flottes en service maintenant. Cela représente un changement de sentiment par rapport à l’été 2021, lorsque la variante Delta de Covid-19 a mis un frein aux projets de certains voyageurs.

De plus, la Cruise Lines International Association s’attend à ce que près de 80 % de la capacité océanique soit opérationnelle d’ici la fin de 2022. Alors peut-être que nous assisterons à une reprise de l’activité de croisière alors que 2021 entame ses deux derniers mois, suivis même de plus d’amélioration dans l’année à venir.

Reprendre le cours

Comme vous vous en doutez, Carnival est plus qu’heureux de capitaliser sur le retour à la semi-normalité de l’industrie. Selon certaines sources, le croisiériste prévoit de remettre 17 de ses navires en service complet d’ici la fin de 2021.

De plus, Carnival s’attend à voir des navires supplémentaires revenir en janvier et février, et il prévoit que l’ensemble de sa flotte américaine transportera des invités d’ici le printemps 2022. La société a parcouru un long chemin depuis le redémarrage de Carnival, qui a commencé le 3 juillet 2021. , lorsque Carnival Vista a appareillé de Galveston. Texas.

Depuis lors, une étape importante a été franchie avec la reprise du service de dix navires Carnival supplémentaires. Étonnamment, ces navires ont transporté 237 000 invités depuis leurs ports d’attache le long des côtes est et ouest et du golfe du Mexique.

Marquant cette étape importante, la présidente de Carnival Cruise Line, Christine Duffy, a profité de l’occasion pour se vanter bien méritée au nom de son entreprise.

« Nos trois premiers mois de retour en service ont souligné notre forte fidélité à la marque, la meilleure clientèle de l’industrie des croisières et la capacité de notre équipe à fournir des résultats et un service client exceptionnels », a déclaré Duffy.

La ligne de fond

Une reprise hivernale de l’industrie des croisières peut ne pas sembler normale. Mais alors, peu de choses dans la vie et dans les affaires ont été normales depuis le début du Covid-19. Aujourd’hui, les croisiéristes s’adaptent et, lentement mais sûrement, remettent leurs navires en mer.

À la lumière de tout cela, il est peut-être temps d’envisager de prendre une position haussière sur l’action CCL. Assurez-vous simplement de laisser de la place à la volatilité dans votre itinéraire, car le voyage sera sûrement rempli de surprises, bonnes et mauvaises.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.