Préparez-vous à 3 choses: un grand gouvernement, d’énormes gâchis, des impôts massifs

par Mish Shedlock, The Street:

Les progressistes ont les yeux rivés sur votre portefeuille pour payer leurs grands projets gouvernementaux. Et il semble que Biden les obligera.

10 billions de dollars pour le climat et les infrastructures

La Revue nationale rapporte que les sénateurs libéraux poussent Biden pour un projet de loi sur le climat et les infrastructures de 10 billions de dollars

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Lundi, le sénateur Edward J. Markey (D-Mass.) Et la représentante Debbie Dingell (D-Mich.) Ont dévoilé un plan climatique et d’infrastructure qui prévoyait 10 billions de dollars de dépenses au cours de la prochaine décennie. L’engagement initial de Biden pour la campagne d’investir 2000 milliards de dollars sur quatre ans était déjà insuffisant pour faire face au changement climatique, et sa proposition à venir pourrait l’être encore moins, a déclaré Robert Pollin, économiste à l’Université du Massachusetts à Amherst, qui a contribué à l’élaboration du plan Markey-Dingell. . Pollin a déclaré qu’un investissement de 3 billions de dollars ne représentait qu’environ 1,3% du produit intérieur brut américain.

Pour mettre les 10 billions de dollars proposés par Markey et Dingell en perspective, au cours de la prochaine décennie, le Congressional Budget Office s’attend à dépenser 1,4 billion de dollars pour les programmes des anciens combattants, 6 billions de dollars pour Medicaid, 8,5 billions de dollars pour la défense et 8 000 milliards de dollars pour l’ensemble. autres dépenses discrétionnaires non liées à la défense. Le projet de loi Markey-Dingell serait plus élevé que n’importe laquelle de ces parties du budget, mais il viendrait en plus de toutes ces dépenses existantes.