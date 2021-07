Préparez-vous à 4 à 5 cas de lakh par jour lors de la prochaine vague: le groupe Covid au gouvernement

in

Le groupe Covid vise à fixer un niveau d’alerte de 50 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour

Covid-19: un groupe de responsables habilité à formuler la stratégie nationale d’urgence en cas de pandémie a déclaré que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour contenir le nombre de nouvelles infections à coronavirus en dessous de 50 000, même lorsque le gouvernement leur a demandé de se préparer à un niveau de 4 à 5 lakh cas en une journée lors de la prochaine poussée. Les alarmes de guidage pour que l’ensemble du système se prépare, un élément que la brutale deuxième vague a retardé.

Au fur et à mesure du déploiement de la vaccination, le groupe a noté que le niveau de pandémie est maintenu à un maximum de 50 000 cas par jour avec des interventions non cliniques telles que le maintien d’un comportement approprié à Covid, du maintien de la distance sociale au port de masques et de bordures soigneusement élaborées.

L’Inde a constamment maintenu un nombre national de cas de Covid-19 inférieur à 50 000 depuis le 25 juin. Samedi, 39 097 cas ont été observés. Selon les experts, le niveau 50 000 ne submerge pas le système de santé. Cependant, pour faire face à 4 à 5 cas de lakh par jour, il faut 2 lits de soins intensifs lakh, a déclaré Empowered Group-1, dirigé par la recommandation de VK Paul, membre de NITI Aayog. De plus, le groupe Covid se prépare pour 50 lakh lits à oxygène, 10 lakh lits de soins d’isolement Covid d’ici septembre 2021. Le nombre existant de lits peut également répondre à une augmentation de seulement 2,7 lakh de nouveaux cas par jour.

Le groupe a proposé que 5% des lits de soins intensifs et 4% des lits d’oxygène non-USI soient réservés aux soins pédiatriques au lieu des appréhensions que la prochaine vague puisse également toucher les enfants. Le niveau maximal de 4 à 5 lakhs par jour signifie 300 à 370 cas par million d’habitants et par jour, ce qui peut causer un stress et des coûts immenses pour la nation, ont déclaré les responsables, même si le système de santé est bien équipé.

Le groupe vise donc à établir un niveau d’alerte de 50 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour avec la recommandation que le décompte n’aille pas plus loin.

De plus, au niveau de l’État, un maximum de 33 000 lits de soins intensifs serait requis dans l’Uttar Pradesh, suivi du Maharashtra (17 865), du Bihar (17 480), du Bengale occidental (14 173) et du Madhya Pradesh (12 026).

Le 8 juillet, le gouvernement a également mis de côté 23 123 crore de roupies pour cet exercice financier afin de mettre en place 20 000 lits de soins intensifs ; dont 20 pour cent seront des lits de soins intensifs pédiatriques.

Pendant ce temps, le groupe a souligné la nécessité d’intensifier la campagne de vaccination et le mécanisme pour contrer l’hésitation et la nécessité de doses de rappel.

