Préparez-vous à courir pour les océans sur le Palm Jumeirah avec Adidas et Parley

Le 28 mai, adidas x Parley Run for the Oceans est revenu pour une quatrième année, poursuivant son engagement à lutter de toute urgence contre les niveaux potentiellement dévastateurs de pollution marine par le plastique dans les océans.

À l’appui de cette campagne mondiale, adidas a dévoilé une passerelle flottante sur les eaux à The Pointe, une destination emblématique de restauration et de divertissement au bord de l’eau sur Palm Jumeirah. La piste flottante s’étend sur 250 m à travers les eaux et est accessible du côté est de La Pointe.

Pour accéder à la passerelle, les passants sont invités à scanner un QR code affiché à la borne d’inscription située à l’entrée de la passerelle qui les dirigera vers l’application adidas Running https://adirun.app/Pirn leur permettant de rejoignez le défi Run For The Oceans et lancez-le à La Pointe. Les premières inscriptions sont encouragées pour avoir la chance de gagner un t-shirt Run for the Oceans gratuit, car les stocks sont limités.

Des points de contact éducatifs sont placés le long de la passerelle où les passants peuvent en savoir plus sur adidas et le mouvement Parley. De plus, les points de contact les aideront à mieux comprendre l’importance de s’unir pour mettre fin à la pollution par les déchets plastiques et le type d’impact que chaque kilomètre parcouru peut avoir.

La passerelle sera ouverte au public tous les jours de 18 h 00 à 00 h 00, et si vous êtes assez chanceux, vous pourrez assister au spectacle The Palm Fountain de près. Pour rendre votre expérience exceptionnelle, toutes les heures après la fontaine musicale, il y a une annonce adidas avec un show custom spectaculaire.

adidas et Nakheel ne sont pas étrangers à la promotion de la durabilité, Nakheel s’est engagé dans un large éventail d’initiatives de durabilité à travers ses développements. Depuis 2015, adidas a fabriqué plus de 30 millions de paires de chaussures avec Parley Ocean Plastic – des déchets plastiques interceptés sur les plages et les communautés côtières, l’empêchant de polluer les océans. La passerelle construite souligne davantage les efforts d’adidas et de Nakheel pour travailler en étroite collaboration pour un Dubaï plus durable.

Commentant cette initiative, Gail Sangster, directrice des actifs chez Nakheel, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir cette incroyable initiative à The Pointe pour aider à sensibiliser à la pollution plastique marine et inspirer les résidents à devenir des acteurs de changement actifs dans cet espace. Conformément à nos efforts continus de développement durable, Run for the Oceans constitue un autre excellent ajout à une gamme passionnante d’initiatives durables telles que les nettoyages mensuels des plages à La Pointe, les nettoyages communautaires de Nakheel dans les parcs et les sites naturels et notre indéfectible efforts dans la préservation de la vie marine à travers nos océans et nos sanctuaires. »

Unite and Run for the Oceans entre le 28 mai et le 8 juin en vous inscrivant et en suivant vos courses via l’application adidas Running https://adirun.app/Pirn. Pour chaque kilomètre parcouru, adidas nettoiera le poids équivalent de 10 bouteilles en plastique, jusqu’à un maximum de 500 000 livres. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur https://www.adidas.com/us/runfortheoceans

