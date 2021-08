Préparez-vous à des gains de 50 fois dans la révolution de l’énergie distribuée

Pourquoi est-ce Tesla (NASDAQ :TSLA) – une entreprise automobile – valant plus de 700 milliards de dollars ?

Parce que, comme les taureaux aiment à le dire, Tesla n’est pas un constructeur automobile. C’est une entreprise d’énergie.

Chamath Palihapitiya – un des premiers dirigeants de Facebook devenu un investisseur en capital-risque à succès – l’a mieux exprimé dans une interview à CNBC en 2021 :

« La réalité est que Tesla est une entreprise d’énergie distribuée. Ils découvrent comment exploiter l’énergie, comment la stocker, puis comment l’utiliser de manière à permettre aux humains d’être productifs. Les voitures sont une manifestation. Mais les panneaux solaires le sont aussi. Les murs électriques sont aussi… la grande perturbation à venir concerne les services publics d’électricité. Il y a des milliers de milliards de dollars d’obligations, de dépenses d’investissement, de valeur assis à l’intérieur de l’infrastructure de production d’énergie du monde qui va disparaître à l’envers.“

Chamath a 100% raison.

Il suffit de regarder ce que Tesla a récemment annoncé : la construction d’un quartier futuriste de nouvelle génération entièrement basé sur les énergies renouvelables à Austin, au Texas.

Le quartier est complètement indépendant du réseau, car chaque maison est son propre centre de production et de stockage d’énergie, avec des tuiles solaires Tesla V3 et un pack de stockage de batterie Powerwall 2.

C’est le quartier du futur – et c’est un très bel avenir…

Car dans ce futur, les maisons n’ont aucune émission, puisque tout est alimenté par de l’énergie propre…

Les coûts énergétiques sont très bas car chacun produit et stocke sa propre énergie…

Et les pannes ne se produisent jamais, car personne ne dépend du réseau et tout le monde dispose d’une alimentation de secours stockée dans sa propre batterie sur site.

C’est l’utopie.

Aujourd’hui, cette utopie existe dans un petit quartier du Texas. D’ici 2040, il existera partout.

C’est-à-dire que chaque maison en Amérique aura des panneaux solaires… chaque maison aura une batterie de stockage d’énergie… chaque maison aura une station de recharge… et chaque maison aura un VE garé dans le garage ou l’allée.

C’est l’avenir indubitable de la vie résidentielle.

La révolution de l’énergie distribuée

Les experts aiment appeler ce changement sismique dans la vie résidentielle le «Révolution de l’énergie distribuée”, car à la base, ce changement consiste à réduire la dépendance individuelle des ménages vis-à-vis du réseau énergétique et à transformer chaque maison en son propre centre de production et de stockage d’énergie autonome.

Comme vous l’avez peut-être deviné, ce changement n’est pas petit. Cela aura un impact sur tous les foyers du monde. Cela changera tous les systèmes énergétiques du monde. Et cela bouleversera finalement l’industrie mondiale de l’énergie électrique de 2,4 billions de dollars.

Tout cela va se produire au cours des deux prochaines décennies, car la technologie des énergies renouvelables devient de plus en plus mieux et moins cher, tandis que l’ancien réseau électrique devient plus stressé et plus cher.

Nous sommes actuellement au “point de basculement” où la révolution de l’énergie distribuée de 2,4 billions de dollars se généralisera.

C’est pourquoi Tesla construit son nouveau quartier – parce que cela a enfin un sens économique et sociétal de le faire…

Et au cours des deux prochaines décennies, il sera logique, sur le plan économique et sociétal, que chaque quartier de chaque pays fasse le même pivot.

Les gens… la révolution de l’énergie distribuée a commencé… le temps d’investir est maintenant.

Et il y a plusieurs façons de jouer cette révolution.

tu pourrais acheter actions solaires, puisque les panneaux solaires deviendront omniprésents dans les maisons et les bureaux.

Vous pouvez également acheter Actions de VE, puisque les véhicules électriques envahiront de la même manière les routes partout d’ici 2040.

Mais le meilleur type d’actions à acheter pour jouer à la révolution énergétique distribuée sont stocks de stockage d’énergie, car les systèmes de stockage d’énergie seront la pièce maîtresse de cette révolution.

Pourquoi des actions de stockage d’énergie ?

Après tout, les systèmes énergétiques distribués ne fonctionneront que s’ils sont soutenus par un système de stockage d’énergie efficace, car le soleil ne brille pas tous les jours. Mieux encore, la plupart des maisons et des bureaux n’ont pas encore adopté de systèmes de stockage d’énergie, ce qui signifie que cette industrie a un énorme potentiel de croissance.

En effet, le marché mondial du stockage d’énergie devrait augmenter 25X d’ici 2030 et représentera un 1,2 billion de dollars opportunité d’ici 2050.

C’est pourquoi je suis hyper optimiste sur les actions de stockage d’énergie aujourd’hui – elles représentent la prochaine génération de « super gagnants » de Wall Street.

Et dans ce groupe, un stock se démarque comme la crème de la crème.

Non, ce n’est pas Tesla. C’est une entreprise qui bat Tesla dans le jeu du stockage d’énergie – et qui, grâce à sa technologie de pointe, deviendra le gorille de 400 livres de cette industrie à grande échelle.

Mieux encore, l’entreprise est très petite aujourd’hui – et son stock vole complètement sous le radar.

C’est pourquoi je suis très sérieux quand je dis ça ce stock pourrait monter en flèche jusqu’à 50X au cours de la prochaine décennie.

