Préparez-vous à doubler les tours et les friandises avec l’événement Halloween de Pokémon GO

Niantic a annoncé son événement Halloween pour Pokémon GO. Il commencera le 15 octobre et se poursuivra jusqu’à Halloween lui-même le 31 octobre. Voici tout ce qui se passera lors de l’événement.

L’événement Pokémon GO Halloween Mischief introduira de nouveaux monstres, poursuivra l’histoire de « The Season of Mischief » et doublera les bonus.

Continuez à suivre l’histoire de Season of Mischief axée sur le Pokémon mythique Hoopa ! (…) Une nouvelle partie de la recherche spéciale d’une saison sera débloquée lors de chaque partie de l’événement Pokémon GO Halloween Mischief. Avec plus de Pokémon de type Psy, Fantôme et Ténèbres apparaissant dans la nature, ainsi que de nouveaux Pokémon découverts pour la première fois dans Pokémon GO, c’est l’occasion idéale d’en savoir plus sur le Pokémon Malicieux !

Parallèlement à cela, Pokémon GO apportera une nouvelle histoire de recherche spéciale intitulée « Qu’est-ce qui se trouve sous le masque ? » Avec cela, les Pokémon de type Fantôme commenceront à apparaître plus souvent que d’habitude. Cette histoire se concentrera sur le Pokémon Fantôme Yamask.

Pendant l’événement d’Halloween, les entraîneurs recevront deux fois plus de bonbons lors du transfert et de leur éclosion. Pendant cette spéciale, Candy XL est garantie lorsque vous marchez avec votre Buddy Pokémon.

Pour ceux qui manquent le bon vieux temps de Pokémon Rouge et Bleu, un remix de la musique emblématique de Lavender Town sera joué tous les soirs pendant l’événement. Vous pouvez vérifier la musique ici.

Halloween Mischief Pikachu, Piplup et Drifblim commenceront à apparaître pour cet événement. Non seulement cela, mais de nouveaux objets d’avatar, autocollants et lots seront disponibles.

Du 15 au 22 octobre, Galarian Slowpoke pourra évoluer en Galarian Slowking. Pour le faire évoluer, Galarian Slowpoke doit être votre copain et vous devrez attraper 30 monstres de type Psychic. Au cours de la première semaine, Pikachu, Zubat, Drowzee, Gastly, Spinarak, Misdreavus, Shuppet, Piplup, Stunky, Woobat et Gothita commenceront à apparaître plus fréquemment.

Pour la deuxième semaine, Phantump, Trevenant, Pumpkaboo et Gourgeist feront leurs débuts dans Pokémon GO. Pumpkaboo et Gourgeist seront disponibles en quatre tailles différentes, car ils sont basés sur des citrouilles d’Halloween.

Vous pouvez trouver tous les détails sur les raids, les Pokémon éclos dans des œufs et plus encore ici. Êtes-vous prêt pour l’événement Pokémon GO Halloween Mischief ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

