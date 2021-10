Préparez-vous à en faire plus avec le nouveau NOTE 11 Pro d’Infinix

John Dye / Autorité Android

Les smartphones sont devenus un outil polyvalent sur lequel les consommateurs peuvent compter pour travailler, se connecter, apprendre et jouer. Ils peuvent être des bêtes de jeu, des moteurs de productivité ou des compagnons de photographie, et de nombreux smartphones possèdent quelques-unes de ces caractéristiques déterminantes, mais souvent à un prix élevé. Il est moins courant de trouver un téléphone qui offre des performances élevées à tous les niveaux. Encore plus rares sont les nouveaux smartphones qui combinent des spécifications solides à un prix raisonnable. Pourtant, Infinix va à l’encontre de cette tendance, et tout cela grâce au nouveau NOTE 11 Pro.

Si vous n’avez jamais entendu parler d’Infinix ou de sa famille de smartphones NOTE, vous avez beaucoup à attendre. Retirons les couvercles du nouveau NOTE 11 Pro.

Performance avec un coup de pied

Un nouveau téléphone est aussi bon que le chipset embarqué, et le NOTE 11 Pro d’Infinix est l’un des premiers appareils à donner vie au processeur de jeu ultra Helio G96 de MediaTek. Il s’agit d’un SoC de jeu octa-core avec deux processeurs Arm Cortex-A76 et un GPU Arm Mali-G57 pour que vous puissiez jouer à des jeux exigeants en performances ou exécuter des applications gourmandes en bande passante.

Mieux encore, l’HyperEngine 2.0 Lite de MediaTek réduit le temps de réponse entre le NOTE 11 Pro et votre tour locale pour aider à lutter contre le décalage dans des situations pleines d’action. La connexion Wi-Fi double bande maintient la latence faible et réduit les problèmes visuels lorsque vous jouez à des jeux ou basculez entre différentes applications.

Le NOTE 11 Pro vous offre également la possibilité de découvrir l’application Infinix d’Infinix qui améliore la collaboration multi-écrans. Il rend la projection sans fil plus facile que jamais en vous permettant de créer un affichage visuel et de refléter le contenu de votre smartphone sur votre téléviseur intelligent, votre ordinateur portable, etc. Le smartphone vous offre également une toute nouvelle apparence sécurisée grâce au tout nouveau XOS 10.

Vous cherchez à garder votre appareil verrouillé pour vos yeux uniquement ? Le scanner d’empreintes digitales latéral et la technologie de déverrouillage du visage du NOTE 11 Pro vous offrent un moyen plus intuitif de déverrouiller votre téléphone spécialement pour vous.

Pour les utilisateurs qui cherchent à alimenter leur vie quotidienne, la batterie de 5 000 mAh du NOTE 11 Pro (complète avec une charge rapide de 33 W et la technologie TÜV Rheinland) est une caractéristique importante. Vous ne devriez avoir aucun problème à traverser une longue journée d’utilisation mixte avec une seule charge complète, seulement pour être rechargé et prêt à partir en un rien de temps. En prime, le smartphone vous offre la longévité nécessaire car il peut durer jusqu’à 800 cycles de charge sans dégradation.

Créativité renforcée

Le nouveau NOTE 11 Pro est un appareil qui permet aux utilisateurs de capturer le monde qui les entoure et de ne jamais manquer un instant. Avec la matrice de caméras flexible du smartphone, vous pouvez toujours prendre des selfies 16MP nets et clairs à tout moment avec des capacités de mise au point automatique rapide. Cependant, le vrai pouvoir se trouve à l’arrière du téléphone.

Le NOTE 11 Pro d’Infinix est équipé d’un objectif 64MP soutenu par un téléobjectif 13MP pour un zoom numérique jusqu’à 30x. Il s’agit d’une configuration de caméra de qualité pour vous permettre de capturer vos constellations préférées et de ne jamais manquer aucun détail lointain. Un objectif bokeh 2MP complète la gamme pour donner à vos portraits préférés un style visuel supplémentaire.

Ne vous inquiétez pas de pousser votre créativité trop loin et de manquer de puissance de traitement, car le NOTE 11 Pro augmente également la RAM. Au lieu des 8 Go que les utilisateurs obtiennent avec le NOTE 10 Pro, vous aurez 11 Go complets avec lesquels travailler sur le NOTE 11 Pro. Cela fournit le coup de pouce supplémentaire dont vous aurez besoin pour enregistrer tous vos moments de caméra et ajouter plus d’applications.

Des jeux réalistes

Si vous espérez jouer à des jeux sur votre téléphone, vous avez besoin d’un écran capable de suivre. Le NOTE 11 Pro vous offre les fréquences d’images les plus élevées et les temps de réponse d’affichage plus rapides dont vous avez besoin pour profiter d’un jeu plus fluide. Le grand panneau Full HD+ de 6,95 pouces du smartphone est vraiment la vedette du spectacle NOTE 11 Pro, doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le NOTE 11 Pro fait passer l’expérience de jeu mobile au niveau supérieur avec son tout nouveau Monster Game Kit. Cela associe des technologies innovantes et intelligentes cruciales pour créer des résultats de jeu exceptionnels. En associant des technologies audio et visuelles hautes performances, telles que des haut-parleurs cinématiques doubles avec DTS, Dar-link 2.0 Ultimate Game Booster, un moteur linéaire et des blocs de graphite à haute conductivité thermique, voici comment le NOTE 11 Pro vous offre le plus complet et une expérience immersive qui fait appel à tous vos sens.

Plongeant encore plus loin dans le logiciel innovant Dar-Link 2.0 Ultimate Game Booster d’Infinix, la technologie gère intelligemment la puissance du GPU pour maximiser la puissance de rendu requise pour les jeux mobiles les plus exigeants. Cela aide à maximiser votre plaisir sans épuiser la puissance. Il s’appuie également sur l’IA et une série de mécanismes de gestion de la température pour optimiser votre image tout en restant au frais sous pression.

Dirigez-vous vers le bouton ci-dessous si vous êtes prêt à en savoir plus sur les nouvelles variantes de la série NOTE 11 d’Infinix.