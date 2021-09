Préparez-vous à être ébloui par les looks de gala du Met les plus époustouflants de tous les temps

Quand la mode rencontre l’art.

Il n’y a rien de plus magique que le Met Gala. C’est la seule nuit où les célébrités, les mondains et les grandes puissances de la mode s’alignent pour apporter le faste et le glamour sur le tapis rouge. Flash info : Être basique et subtil ne fait pas partie du dress code !

Le Met Gala est un terrain de jeu ultra-exclusif où les stars peuvent déployer leurs ailes de paon et montrer des designs plus grands que nature créés par les meilleurs designers de l’industrie. Vous êtes assuré de voir un défilé de pièces incroyables dignes d’être exposées au Metropolitan Museum of Art.

Exemple concret : Rihannal’ensemble haute couture de rêve de Guo Pei qui a cimenté sa place dans l’histoire de la mode. La chanteuse (et nouveau milliardaire) a illuminé la pièce d’une cape jaune vif doublée de fourrure qui enveloppait le tapis rouge avec son train de 16 pieds.

Après l’interruption de l’année dernière en raison de la pandémie, le Met Gala fait son retour très attendu le lundi 7 septembre. 13. “En Amérique : un lexique de la mode” est le thème de cette année.