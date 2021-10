Préparez-vous à la fuite des cerveaux des soins de santé aux États-Unis

par Simon Black, Souverain Homme :

Entre 1956 et 1960, 600 médecins ont émigré chaque année du Royaume-Uni pour trouver un emploi aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d’autres pays.

À l’époque, le Royaume-Uni formait environ 1 800 médecins par an, ce qui signifie qu’environ un tiers des nouveaux médecins quittaient le comté.

Un article de 1962 publié dans le British Medical Journal a tenté d’expliquer cette tendance :

« Une explication possible du phénomène est que la pratique au sein du National Health Service est relativement peu attrayante pour les jeunes médecins sur les plans économique, professionnel et idéaliste. »

Le nombre de médecins britanniques partant pour exercer à l’étranger a fortement augmenté en 1946, après que le Royaume-Uni a mis en place son système de santé socialisé.

Même aujourd’hui, le Royaume-Uni a toujours affaire à des médecins surmenés et sous-payés qui quittent le NHS pour trouver des pâturages plus verts à l’étranger.

En fait, une enquête de 2016 de la British Medical Association a révélé que 90 % des jeunes médecins seraient prêts à démissionner en raison d’un différend salarial avec le gouvernement.

Pour combler le vide, le Royaume-Uni s’appuie sur des médecins nés à l’étranger. Plus de 28 % des médecins du NHS ne sont pas de nationalité britannique. Mais même encore, le système manque de personnel d’environ 100 000 postes.

En raison de ces échecs, en avril, environ 4,7 millions de patients au Royaume-Uni étaient sur des listes d’attente jusqu’à ce que le NHS puisse les traiter.

Maintenant, les États-Unis tentent de surpasser le Royaume-Uni en créant une pénurie encore plus importante de professionnels de la santé.

Le gouverneur de New York a déjà déclaré l’état d’urgence en raison de la pénurie de personnel hospitalier, car des dizaines de milliers de personnes ont été licenciées pour avoir refusé de prendre le [unmentionable word that starts with a ‘V’].

Un hôpital a dû arrêter d’accoucher parce qu’il a perdu trop de travailleurs de la santé dans sa maternité.

Maintenant que le père de Hunter Biden a émis un ordre national, ce problème ne va que s’intensifier.

Les professionnels de la santé qui choisissent de prendre leurs propres décisions en matière de santé – les mêmes personnes qui ont été célébrées l’année dernière comme des héros de première ligne – sont maintenant licenciés ou forcés de démissionner en raison de ce mandat.

C’est déjà assez grave.

Mais le potentiel de chasser les bons médecins et infirmières du système de santé américain va bien au-delà des décrets.

Les médecins ont été menacés de révocation de licence s’ils diffusaient des «informations erronées», que la Fédération des commissions médicales d’État définit comme tout ce qui ne correspond pas au récit «consensuel» sur la santé publique.

Les médecins ayant un point de vue différent, y compris ceux armés de sciences exactes, de preuves empiriques et d’essais contrôlés randomisés, sont menacés d’annulation.

Des médecins ont perdu leur emploi pour s’être prononcés contre le fait de donner aux enfants des bloqueurs de puberté irréversibles qui modifient leur vie parce qu’un enfant de 8 ans pense qu’il est transgenre.

Craignant d’être « annulés », certains professeurs de faculté de médecine ont complètement cessé de parler de genre. Par exemple, il est tabou de discuter de la façon dont les signes avant-coureurs d’une crise cardiaque diffèrent entre les hommes et les femmes, ou de la façon dont les reins des hommes et des femmes traitent les médicaments différemment, ce qui affecte le dosage approprié.

De vraies revues médicales décrivent la « blancheur » comme « une maladie maligne ressemblant à un parasite ».

L’école de médecine de Yale n’a eu aucun scrupule à inviter un conférencier à prononcer une conférence sur « Le problème psychopathique de l’esprit blanc ». Au cours de la conférence, elle a exprimé « des fantasmes de décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettrait sur mon chemin ».

Il s’agit apparemment d’un point de vue acceptable, « fondé sur le consensus ».

Cela vous fait vraiment vous demander combien de temps tous les bons médecins sains d’esprit qui veulent juste aider les patients vont rester et tout supporter.

Ces tendances ont des conséquences à long terme, et ce n’est qu’un autre exemple des problèmes systémiques qui poussent l’Amérique vers le déclin.

C’est pourquoi nous encourageons nos lecteurs à rechercher des solutions à l’échelle mondiale.

J’ai eu mon bébé au Mexique, par exemple, en raison de la haute qualité des soins que nous avons reçus et du prix incroyablement bas que j’ai payé.

(Le Mexique fait partie des nombreuses autres destinations de «tourisme médical», où vous pouvez trouver des soins de haute qualité à une fraction du prix.)

Le meilleur, c’est que vous avez affaire à un véritable marché libre pour les soins de santé : vous, le client, pouvez « exiger » le type de service que vous souhaitez, et les entreprises sont libres de le fournir.

Dans notre cas, nous ne voulions pas être poussés dans une césarienne, et nous ne voulions pas avoir affaire à des masques ou à des protocoles COVID qui m’empêcheraient d’entrer dans la salle d’accouchement.

Le Mexique a également l’avantage supplémentaire du plan B du jus soli, ou citoyenneté du droit d’aînesse.

Ma fille est donc devenue citoyenne mexicaine à la naissance et elle a déjà plusieurs passeports.

Les parents obtiennent la résidence permanente et ont droit à une voie rapide vers la citoyenneté mexicaine en seulement deux ans au lieu des cinq habituellement.

Même les grands-parents du bébé peuvent obtenir la résidence permanente au Mexique à cause de leur petit-enfant.

