Préparez-vous à la technologie verte : les nations doivent rapidement exploiter des solutions technologiques pour leurs efforts climatiques

La technologie jouera un rôle clé dans l’action climatique mondiale. Cela est devenu impératif compte tenu de la rapidité avec laquelle la fenêtre de tout effort significatif pour maintenir le réchauffement à moins de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2100 se referme. Comme le souligne l’estimation des actions nécessaires de l’Agence internationale de l’énergie, pour tenir à distance le changement climatique catastrophique, il faudra que le paradigme à travers les marqueurs de la consommation humaine change – et dans des délais qui semblent impossibles à respecter dans un scénario de statu quo.

Certaines des technologies qui peuvent aider l’humanité dans l’action climatique sont déjà là, d’autres émergent. De nombreuses entreprises ont développé ou travaillent sur une technologie de capture du carbone, qui peut « aspirer » le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le séquestrer sous terre ou le fournir aux industries pour l’utiliser comme matière première. La concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, le pire responsable climatique à ce jour, a augmenté de près de la moitié de ce qu’elle était avant l’industrialisation ; ainsi, le potentiel de capture du carbone n’est pas à dédaigner. De nombreuses autres solutions sont en vue : alors que les scientifiques de l’alimentation et des entreprises comme Impossible Foods s’efforcent de rendre les substituts de viande plus semblables à de la viande, la recherche en agriculture poussera également le monde vers la culture de cultures à faible émission de carbone. Solar Foods utilise l’hydrogène de l’eau et des bactéries pour créer un substitut de farine (pas encore autorisé à des fins commerciales). Il est question de créer, à l’aide d’algorithmes biologiques, des imitations de lait, de poisson et d’œufs qui peuvent réduire l’empreinte carbone de ces articles. Solidia développe le ciment grâce à un procédé qui réduit d’un tiers les émissions par rapport au procédé conventionnel ; jeter dans le durcissement proposé à l’aide de dioxyde de carbone, et la réduction pourrait être un énorme 70 %.

L’industrie du ciment est un émetteur majeur, et la consommation est gargantuesque de quatre gigatonnes par an ; le ciment à faibles émissions serait la manne du ciel. La société britannique Zelp s’efforce de réduire les émissions de méthane provenant du bétail – le gaz absorbe 85 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone et les brouteurs représentent un tiers des émissions mondiales – grâce à des vêtements portables pour le bétail. Des navires à hydrogène sur lesquels collaborent les pays scandinaves (le transport maritime représente 2,5 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone) à l’exploitation de l’énergie marémotrice, des « feuilles bioniques » d’Arborea qui piégeront le dioxyde de carbone par photosynthèse aux cellules solaires plus efficaces que BlueDot Photonics s’est développée, il y a une explosion de technologie climatique que les nations doivent rapidement exploiter.

Il est peut-être vrai que la technologie visant à rendre les niveaux actuels de consommation « moins nocifs », comme cela a été soutenu par une poignée de scientifiques internationaux dans Nature Energy, n’est peut-être pas la réponse. L’argument avancé est que les pays à revenu élevé devront se concentrer sur la stabilité économique aux niveaux actuels plutôt que sur la croissance économique, même si les pays moins développés poursuivent l’atténuation de la pauvreté avec un compromis sur les émissions. Mais il est indéniable que la technologie et l’innovation ne peuvent être que des catalyseurs dans l’effort climatique, comme le dit le Comité exécutif de la technologie de l’organisme des Nations Unies sur le changement climatique. Il est encourageant de constater que les entreprises s’engagent dans une action verte ; La Green Digital Coalition européenne représente cette philosophie, avec la participation de nombreuses grandes entreprises technologiques du nouvel âge. Il est maintenant nécessaire que les pays développés poussent l’adoption des technologies liées au climat dans les pays en développement et les pays pauvres, grâce à un financement plus ambitieux et plus engagé que ce que l’on a vu jusqu’à présent.

