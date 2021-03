Préparez-vous à l’aventure avec un rabais de 39% sur l’enceinte Bluetooth TREBLAB FX100

Explorer les grands espaces est amusant, mais il n’y a aucune raison que vous ne puissiez pas emporter un peu de technologie avec vous. Alors que la plupart des appareils fonctionnent mieux dans la sécurité de votre maison, le haut-parleur Bluetooth Treblab FX100 est conçu pour continuer à fonctionner, peu importe ce que vous faites. Notre critique, bien que l’appareil antichoc, résistant à la saleté et à l’eau était l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour iPhone, iPad et Mac à son prix normal de 90 $, mais vous pouvez l’obtenir pour 55 $ jusqu’au 15 mars dans le cadre d’une vente sur plusieurs des meilleurs vendeurs de la marque sur Amazon.

En plus d’être robuste, le Treblab FX100 offre un son exceptionnel dans toutes les directions grâce à la technologie avancée Bluetooth 5, des haut-parleurs de 10 W et une sortie à 360 °. Sa batterie massive de 7000 mAh dure jusqu’à 35 heures et peut également être utilisée comme banque d’alimentation pour charger tous les autres appareils que vous emportez avec vous via un port micro USB. Il chargera rapidement un iPhone tout en ayant encore plus de la moitié de la batterie pour continuer à pomper vos chansons préférées.