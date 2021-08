Préparez-vous à un grand déménagement alors que le stock d’APPS prend une pause

in

L’année dernière a été une excellente année pour détenir des actions du fournisseur de plate-forme de médias mobiles à la demande Turbine numérique (NASDAQ :APPLICATIONS). La dynamique du cours de l’action APPS a été impressionnante et s’est poursuivie jusqu’au début de 2021.

Source : Shutterstock

Mais comme le dit le vieil adage du marché financier, les arbres ne poussent pas directement vers le ciel. En d’autres termes, même les actions dynamiques les plus prometteuses doivent parfois faire une pause.

Cela semble se produire avec le stock APPS, mais ne vous inquiétez pas. Cela pourrait simplement être une façon pour le marché de secouer les gens qui s’ennuient trop facilement.

Le remède est d’être patient, bien sûr, mais aussi de comprendre ce qui est génial avec Digital Turbine en premier lieu. De plus, l’expansion d’un partenariat à valeur ajoutée avec une plate-forme de médias sociaux bien connue devrait motiver les investisseurs à maintenir le cap.

Aperçu des stocks d’APPS

En mars 2020, APPS était disponible au prix modique de 4 $. C’était une époque effrayante, mais la chute du cours de l’action s’est avérée être une formidable opportunité d’achat.

Le rallye qui a suivi était à couper le souffle, et ce n’est pas exagéré. Au 1er mars 2021, le cours de l’action Digital Turbine avait atteint un sommet de 102,56 $ en 52 semaines.

C’est généralement une bonne idée de prendre des bénéfices après qu’une action a augmenté de 2 000 %. Après tout, la cupidité est un tueur de portefeuille.

Ainsi, l’action APPS est revenue aux 60 $ au cours du premier semestre de 2021 et y est restée plusieurs mois. Au 5 août, l’action se négociait à 65 $ et changeait et allait surtout de côté.

Cela pourrait être un exemple du principe qui dit : « Plus la base est longue, plus l’espace est haut.

En d’autres termes, l’action pourrait simplement « base » pour une autre longueur d’avance – et les investisseurs voudront sans aucun doute être du bon côté de ce commerce.

Une plate-forme unique

Avant de pouvoir vraiment être un investisseur averti et enthousiaste dans l’entreprise, vous devez d’abord comprendre que Digital Turbine est une entreprise en mode croissance.

Directement sur la page d’accueil de l’entreprise, vous verrez que Digital Turbine est fière de son acquisition d’Appreciate, AdColony et Fyber.

À la suite de ces acquisitions, Digital Turbine est devenue une plate-forme unique pour la croissance et la monétisation.

Avec ces marques sous son égide, Digital Turbine renforce les marques grâce à des vidéos à fort impact et des expériences créatives.

Pendant ce temps, si vous avez créé une application et que vous souhaitez la monétiser, Digital Turbine peut vous aider à le faire grâce à des expériences vidéo de pointe.

Grâce à ce modèle commercial, la plate-forme technologique de Digital Turbine a été adoptée par plus de 40 opérateurs mobiles et fabricants d’équipement d’origine.

En plus de cela, la société a livré plus de 3 milliards de préchargements d’applications pour des dizaines de milliers de campagnes publicitaires.

Élargir un partenariat

De toute évidence, Digital Turbine prend toutes les mesures nécessaires – et cela inclut une expansion géographique dans les Amériques.

Dans un nouveau communiqué de presse, Digital Turbine a annoncé qu’elle étendait son partenariat de distribution d’applications avec une plateforme de médias sociaux ultra-populaire. TIC Tac.

Il semblerait que Digital Turbine étend son partenariat actuel en Amérique latine avec TikTok et soit le distributeur préféré de TikTok sur l’inventaire de préchargement des appareils mobiles en Amérique du Nord.

TikTok gérera les préchargements mobiles de sa plate-forme via la plate-forme de Digital Turbine, selon l’accord entre les deux sociétés.

Et avec cela, TikTok sera la plate-forme vidéo courte préférée préchargée sur l’inventaire Digital Turbine.

Le PDG de Digital Turbine, Bill Stone, a reconnu que l’expansion du partenariat TikTok devrait apporter des avantages notables à son entreprise.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat, d’accélérer davantage leur croissance et de tirer parti de notre succès en Amérique latine et aux États-Unis », a déclaré Stone.

Les plats à emporter sur APPS Stock

Il n’y a vraiment rien de mal à ce qu’un stock prenne une pause. C’est une partie naturelle et attendue du processus pour les noms de haute qualité.

La technologie de Digital Turbine est déjà présente sur de nombreux appareils, dans un certain nombre d’emplacements géographiques.

Le partenariat TikTok ne fera qu’améliorer la portée de Digital Turbine. Et avec le temps, le cours de l’action APPS devrait reprendre sa trajectoire ascendante.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur APPS. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dites tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.