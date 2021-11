Préparez-vous à un marché baissier ou à risquer la fin de l’année ? BTC et ETH se remettent de la vente du week-end

Le marché de la cryptographie semble être de retour alors que Bitcoin a grimpé au-dessus de 58 300 $ et Ether a atteint 4 380 $ lundi.

La capitalisation boursière totale a également dépassé les 2,7 billions de dollars après que nous ayons chuté à 2,54 billions de dollars dimanche soir, alors que Bitcoin était inférieur à 53 300 $ et Ether 3 965 $.

« Tout rebondit », a commenté Alex Kruger, commerçant et économiste. « Comme je l’ai dit, les marchés avaient réagi de manière excessive avec une liquidité de vacances mince. Les réactions excessives sont suivies d’inversions.

La crypto a échoué en raison du risque extrême de sentiment déclenché par la nouvelle variante de covid. Il se serait effondré de la même manière si les prix avaient été beaucoup plus bas. Pas une question d’euphorie. Les actifs cryptographiques se sont bien comportés par rapport à d’autres classes d’actifs telles que le complexe du pétrole brut et les petites capitalisations. – Alex Krüger (@krugermacro) 26 novembre 2021

Ces gains sur le marché de la cryptographie ont suivi la reprise observée sur le marché boursier au sens large. Le S&P 500 a connu une légère hausse après la baisse de 2,5% de la semaine dernière. Au cours de cette épreuve, l’or a pris de l’ampleur et a bondi de 2% pour atteindre un peu plus de 1 815 $ l’once, mais cela n’a pas duré longtemps car il a anéanti tous les gains mais en a maintenant récupéré certains à 1 794 $.

Au milieu de cela, le dollar américain a également subi une baisse à 95,75 au cours du week-end après avoir atteint un nouveau sommet en 2021 à 96,9 et est maintenant à 96,35.

Outre la nouvelle variante de COVID-19 Omicron, les vacances de Thanksgiving aux États-Unis et la publication des minutes de la Réserve fédérale des 2 et 3 novembre ont montré que les responsables étaient disposés à supprimer plus rapidement le soutien politique pour contrôler l’inflation, ont affecté le marché plus tôt dans la semaine. . Le procès-verbal lu,

« Divers participants ont noté que le Comité devrait être prêt à ajuster le rythme des achats d’actifs et à relever la fourchette cible du taux des fonds fédéraux plus tôt que les participants ne l’anticipaient actuellement si l’inflation continuait à augmenter. »

Les données sur l’inflation se sont en fait détériorées depuis la réunion, car les chiffres d’octobre montrent le taux d’inflation le plus élevé depuis 1990.

mais srs, voyons voir, les attentes de hausse des taux commencent à être repoussées par les marchés, les compagnies aériennes, les hôtels, les croisières pré-marché. s’il s’agit du même livre de jeu, pourquoi obtiendrions-nous des résultats différents ? pense que c’est juste la peur/vomissement initial du marché, nous verrons. – ceteris (@ceterispar1bus) 26 novembre 2021

Lors de la réunion, le FOMC a décidé de commencer à réduire le rythme des achats, ciblant la mi-2022 pour terminer le processus tout en laissant les taux d’intérêt proches de zéro. Achever la réduction plus tôt donnerait aux responsables la possibilité d’augmenter les taux plus tôt.

En septembre, les responsables de la Fed étaient également partagés sur l’augmentation des taux l’année prochaine ou en 2023. Leurs nouvelles projections trimestrielles seront publiées lors de la réunion de la Fed le mois prochain.

Le procès-verbal a montré que les responsables anticipaient que le taux d’inflation diminuerait considérablement en 2022, tandis que d’autres estiment qu’une inflation élevée pourrait être encore plus persistante.

Pendant ce temps, le président Joe Biden a choisi le président de la Fed, Jerome Powell, pour un deuxième mandat, après quoi Powell a déclaré que les décideurs politiques « utiliseront nos outils à la fois pour soutenir l’économie et un marché du travail solide, et pour empêcher une inflation plus élevée de s’enraciner ».

Correction du marché dans une tendance haussière ?

La dernière vente d’actifs à risque a été en partie motivée par l’inquiétude suscitée par la nouvelle variante du coronavirus pendant la période des vacances, en tant que telle, ayant un effet accru sur le marché.

« Il s’agit d’une réaction/correction du marché dans une tendance haussière », a déclaré Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique chez Luno Pte., qui a souligné que les jours d’expiration des options peuvent souvent être volatils. Selon lui, une baisse dans la fourchette de 48 000 $ à 50 000 $ pourrait être plus préoccupante, et que « 20 % de reculs sont normaux dans une tendance à la hausse du Bitcoin, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises auparavant ».

El Salvador vient d’acheter la trempette. 100 pièces supplémentaires acquises avec une remise 🥳#Bitcoin 🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 26 novembre 2021

Depuis la deuxième semaine de novembre, lorsque le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique à 69 000 $, la crypto-monnaie a eu du mal à augmenter et a baissé de 16,6% depuis lors.

Le 20 juin, Bitcoin a touché un peu moins de 30 000 $ et a connu une tendance à la hausse début septembre pour se consolider ici. Ensuite, le quatrième trimestre a commencé sur une note haussière dès le premier jour d’octobre, passant d’environ 43 000 $ à 69 000 $ le 10 novembre.

« Le marché est clairement nerveux à propos de la pression de vente constante au comptant… Les inversions de risque restent également de manière convaincante biaisées à la baisse », a noté QCP Capital.

La pression vendeuse a effectivement plafonné chaque rallye jusqu’à présent, mais la question est maintenant de savoir si cela conduira à une cassure à la baisse. Selon QCP Capital, « le marché va se consolider au lieu de tomber à la baisse ».

J’ai entendu beaucoup de la même chose il y a un an aujourd’hui. pic.twitter.com/DQU2BKsSX1 – Zaheer (@SplitCapital) 24 novembre 2021

Le marché a encore une fois résisté au FUD réglementaire, mais cette fois aux États-Unis au milieu de la lenteur des vacances, des ventes fiscales, de la faiblesse des capitaux propres et de l’absence de tout récit en ce moment pendant que les créanciers de Mt. Gox finalisent le plan de réhabilitation.

À Thanksgiving, le marché a vu une certaine force, bien que Bitcoin passe à 59 460 $ et ETH à près de 4 560 $ uniquement pour que la variante COVID les envoie plus bas. Une autre raison potentielle de la faiblesse du marché de la cryptographie est la baisse de l’appétit pour le risque sur le marché boursier au sens large, où les entreprises technologiques rentables subissent le plus gros de la baisse.

Selon Katie Stockton, fondatrice de Fairlead Strategies LLC, deux clôtures quotidiennes consécutives en dessous du niveau de 52 900 $ augmenteraient le risque d’un recul plus profond vers le prochain niveau de support proche de 44 200 $. Mais ce n’est pas une raison pour vendre, dit-elle.

« Nous conserverions des positions longues, pour l’instant, étant donné la probabilité d’un rebond dans les jours à venir en territoire de survente, notant que la dynamique à moyen terme reste à la hausse. »

Wall Street est à l’aube d’un rassemblement du Père Noël, selon @fundstrat

Il dit également que le bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ en décembre $ BTC pic.twitter.com/Cl9xFoJ9Sk – Fast Money de CNBC (@CNBCFastMoney) 24 novembre 2021

Techniquement, Bitcoin s’est négocié en dessous de sa moyenne mobile de 50 jours tandis qu’Ether a son support actuel à 4 000 $.

« Cela semble être une bataille avec les longs à effet de levier des niveaux plus élevés qui sont rincés et l’offre à plus long terme et plus institutionnelle en dessous du marché », a déclaré Mike McGlone, analyste des matières premières chez Bloomberg Intelligence.

Alors qu’au cours des derniers jours, Crypto Twitter est devenu extrêmement baissier. Fait intéressant, cela ne peut pas être vu dans l’intérêt ouvert (OI) car sur Bitcoin, il s’élève actuellement à 23,43 milliards de dollars, contre 13 milliards de dollars fin septembre et contre 28,85 milliards de dollars le 10 novembre.

«Certains disent que la majorité est baissière, mais leurs tweets ne sont pas là où est leur argent, regardez les dérivés. nous n’avons pas cessé d’exploser, mais le financement ne peut pas durer, le spot ne peut toujours pas mener, les fourches de Ponzi fonctionnent toujours à plein régime. nucléaire le plus probable », a déclaré le trader CL dimanche.

L’idée que n’importe qui poursuivra ce mouvement est la chimère d’un pauvre. Tout le monde est trop riche, trop épuisé par un marché haussier de 2 ans, ou trop effrayé pour mettre en péril le carry/les bonus en eoy pour être agressif. – lumière (@lightcrypto) 29 novembre 2021

Alors que certains sont extrêmement baissiers, l’argent n’a pas cessé d’affluer sur le marché, avec déjà 15 milliards de dollars injectés au cours des neuf premiers mois de 2021, contre 3,1 milliards de dollars pour l’ensemble de 2020.

« Les fonds enregistrent des afflux de capitaux records, à tel point qu’ils ne peuvent pas se déployer assez rapidement », a noté Spartan Black, partenaire du fonds crypto The Spartan Group.

Cela fait que Jason Choi, partenaire général de The Spartan Group, s’attend à un «marché baissier agnostique du secteur», avec la vente de 50 % de BTC sur deux mois, comme on l’a vu en mai, par rapport à une mouture de 80 % sur un an.

En bref, « des phases baissières à l’échelle du marché + indépendantes du secteur qui se rétablissent assez rapidement alors que le dollar se rend compte qu’il n’y a nulle part où aller, mais des réinitialisations brutales de plusieurs mois dans certains secteurs alors que les capitaux affluent vers d’autres secteurs », a-t-il ajouté.

