Préparez-vous à voir Lucy Hale comme jamais auparavant dans Thriller Ragdoll

De plus, Lake s’est démarqué pour Lucy parce que le personnage « dirige avec ses sentiments », contrairement au détective maussade typique.

Ainsi, quand est venu le temps de représenter Edmunds « intelligent et intuitif », Lucy a déclaré qu’elle avait décidé « de pousser un peu cela et de la jouer un peu plus sensible ».

Cela a également aidé que Lucy se rapporte au voyage de Lake en tant que flic recrue dans un nouveau pays. L’actrice s’est souvenue de se sentir comme un « poisson hors de l’eau » lorsqu’elle a commencé à filmer, car elle ne connaissait pas Londres et le reste de la distribution. Selon Lucy, cela lui a fait ressentir le « besoin de faire ses preuves » en tant qu’actrice.

Cependant, elle a réalisé plus tard que sa méconnaissance n’était pas un inconvénient, en disant: « Tout le monde était si facile à vivre et accueillant et je ne pense même pas que la moitié d’entre eux savaient comme tout ce que j’avais fait dans ma carrière. Jusqu’à ce point, ils me considéraient juste comme la fille qui a été choisie pour incarner Edmunds, et j’ai en quelque sorte apprécié cela. «

Lucy a dit que même sa co-star, Henri Lloyd Hugues, ne savait rien de son travail passé : « Je ne pense pas qu’il savait quoi que ce soit sur moi, ce qui était vraiment sympa en fait. »