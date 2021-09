Préparez-vous à vous évader devant ces stars les mieux habillées au gala du Met 2021

Lumières, appareil photo, mode !

Le gala du Met 2021 a officiellement débuté et il était plus grand et meilleur que jamais. Personne ne s’attendrait à moins de la plus grande soirée de la mode, d’autant plus que les fans de style ne pouvaient pas se délecter de l’éblouissement car l’événement a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le lundi sept. Le 13, les stars d’Hollywood, les pop stars, les personnalités publiques et les icônes du sport sont sorties pour une nuit pleine de paillettes et de glamour.

En fait, les célébrités se sont assurées d’apporter leur jeu de mode en montant les célèbres marches du Metropolitan Museum of Art de New York avec des designs plus grands que nature, des accessoires accrocheurs et des looks de beauté audacieux.

Pour l’extravagance de la mode, les stars ont tout mis en œuvre pour canaliser le thème de cette année : « En Amérique : un lexique de la mode ».

Des robes ultra-glam qui rappellent les Swinging Sixties aux pièces qui font des déclarations politiques, chaque interprétation a illuminé le tapis rouge comme le 4 juillet.