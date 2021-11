Préparez-vous au cloud gaming avec une manette Amazon Luna pour 20 $ de réduction

Vous cherchez à mettre à niveau certains des appareils avec lesquels vous jouez ? Il existe de nombreuses offres incroyables sur les jeux et la PS5 avant le Black Friday, y compris le contrôleur Luna d’Amazon, qui est actuellement à 20 $ de moins que son prix d’origine.

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas d’un appareil propriétaire comme un contrôleur DualShock ou Xbox, le contrôleur Luna d’Amazon est tout aussi performant que les autres et possède certaines fonctionnalités qui peuvent le classer plus haut que la concurrence à certains égards. Mieux encore, le contrôleur se situe maintenant à 49,99 $, en baisse par rapport à son prix normal de 69,99 $. Si vous recherchez une manette de jeu Bluetooth solide ou si vous souhaitez essayer le service de jeu en nuage d’Amazon, cela pourrait être pour vous.

Économisez 20 $ sur le contrôleur Amazon Luna

Le contrôleur Amazon Luna est principalement conçu pour fonctionner conjointement avec le service de jeu en nuage d’Amazon, mais ce n’est pas tout. Le contrôleur peut également être utilisé comme une manette de jeu Bluetooth traditionnelle et, avec sa technologie Cloud Direct, prétend être le contrôleur de transition le plus fluide du marché. S’il est utilisé avec le service gamign d’Amazon, le contrôleur aurait une latence aller-retour de seulement 30 millisecondes, ce qui est très bien pour les normes de contrôleur.

Si vous n’êtes pas à la recherche d’une manette mais que vous magasinez toujours pour d’autres offres de jeux, il y a encore beaucoup de choses à attendre avant le Black Friday, y compris des ventes sur divers jeux, accessoires et plus encore à mesure que nous nous rapprochons de Black Friday, quand encore plus d’offres commenceront probablement à apparaître.

