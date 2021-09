“Préparez-vous au pire” The Cryptonomist

in

Evergrande se dirige vers le défaut. La crise à laquelle est confronté le géant chinois de l’immobilier s’est matérialisée alors que l’entreprise n’a pas payé les coupons à ses investisseurs qui étaient dus hier.

Pékin laisse Evergrande en défaut

Evergrande a dettes de plus de 300 milliards de dollars, 2% du PIB de la Chine. Hier, il devait rembourser 83,5 millions de dollars d’intérêts courus sur les obligations offshore. Malgré les assurances, il semble qu’il n’ait pas respecté l’accord.

Le non-paiement a fait baisser le cours de l’action. Rien qu’aujourd’hui, la valeur des actions cotées à la bourse de Hong Kong a encore baissé de 11 %.

De plus, le gouvernement de Pékin ne veut apparemment pas intervenir, laissant Evergrande à son sort. Selon le Wall Street Journal, les autorités chinoises ont demandé aux autorités locales et aux régulateurs de “préparez-vous à l’éventuelle tempête”.

Cela signifie que Pékin s’attend à faire face à une crise de l’emploi bientôt, en raison des pertes d’emplois d’Evergrande parmi les employés et les fournisseurs. Mais il devra aussi faire face à la colère des investisseurs qui perdra du capital, et celui de ceux qui acheté un bien à l’avance qui ne sera jamais fini et livré.

On dit que la Chine s’apprête à essayer de limiter les dégâts du défaut d’Evergrande, sans s’engager à le sauvegarder. Cette décision était anticipée par le président Xi Jinping, qui a averti que les géants de l’immobilier doivent construire des maisons pour y vivre et non pour la spéculation.

Crise d’Evergrande

Le risque de contagion

Le monde entier observe attentivement ce qui se passe en Chine, attendant d’en comprendre les conséquences.

De nombreuses banques ont des investissements dans des titres Evergrande. Crédit Suisse, UBS et HSBC rassurent actuellement les investisseurs. De l’Union européenne, Christine Lagarde de la BCE a déclaré que les banques de la zone euro ne sont pas très exposées.

Même le président de la Fed, Jérôme Powell, a minimisé le risque de contagion.

Le château de cartes chinois

Forbes a rapporté que le milliardaire de l’immobilier Joseph Lau a cédé une grande partie de sa participation dans Evergrande. Si ce n’est pas une évasion, c’est un appel proche.

Robert Kiyosaki, entrepreneur et auteur de « Rich Dad Poor Dad », a qualifié Evergrande de « House of Cards » qui s’effondre :

« L’immobilier s’effondre avec la bourse. Le groupe chinois Evergrande ne peut pas payer. Évaluation des propriétés fausses. Le krach immobilier s’étendra-t-il aux États-Unis ? Oui. De grandes opportunités boursières et immobilières à venir pour les investisseurs intelligents. Catastrophe pour les investisseurs insensés ».

Ces mots suggèrent que le la contagion se produira. Il faut maintenant attendre le délai technique (30 jours à compter du non-paiement) dans lequel la défaillance d’Evergrande pourra être déclarée. Après cela, la Chine et le reste du monde devront être prêts à faire face à une nouvelle tempête qui pourrait frapper leurs économies.