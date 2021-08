Préparez-vous pour cette scène de la nouvelle émission de Netflix qui est allée beaucoup trop loin

Brand New Cherry Flavor est peut-être l’une des séries Netflix les mieux classées en ce moment, mais certaines de ses scènes les plus mémorables sont celles dont sont faits les cauchemars.

Certes, le plus grand streamer du monde l’a écrasé ces derniers temps sur le front du genre horreur. La plupart des nouvelles séries et films sortis dans ce sens ont rapidement grimpé dans les listes des 10 meilleurs Netflix. Les exemples incluent la trilogie de films Fear Street, ainsi que l’histoire d’horreur classique en italien. Et puis il y a la nouvelle série limitée Brand New Cherry Flavor Netflix. Ce qui est dans une ligue à lui seul et très probablement, comme nous l’avons soutenu dans un article récent, parmi les choses les plus grossières que Netflix ait jamais publiées.

Nouvelle saveur de cerise (série Netflix)

Voici comment Netflix décrit cette nouvelle série de 8 épisodes dans son synopsis officiel. “Un réalisateur en herbe dans le monde ensoleillé mais sordide de 1990, Los Angeles se lance dans un voyage bouleversant de vengeance surnaturelle.” Cela semble assez simple, non?

Oh, doux enfant. Attends.

Si tu aimes:

– la mode des années 90

– vibrations occultes

– mettre des malédictions sur vos ennemis hollywoodiens

– le goût de la douce revanche BRAND NEW CHERRY FLAVOUR, une série limitée avec Rosa Salazar🇵🇪, est maintenant en streaming sur Netflix 🍒 pic.twitter.com/MH0vOKXcT9 – Con Todo (@contodonetflix) 13 août 2021

À un moment donné dans Brand New Cherry Flavour, la jeune cinéaste Lisa, interprétée par Rosa Salazar, se tourne vers un sorcier (joué par Catherine Keener) pour jeter un sort à un réalisateur. Quelque temps après cela, cependant, le personnage de Salazar… écoutez, il n’y a pas de moyen facile de le dire. Elle commence à vomir des chatons gluants. Encore et encore. Vomissements d’un tas d’ordures contenant des chatons qui miaulent.

Et ce n’est pas le pire.

Carburant de cauchemar

Evidemment, elle retourne chez le sorcier pour l’affronter. « Plus besoin de vomir des chatons ! est sa demande raisonnable. D’accord, d’accord, dit le sorcier. Et puis est-ce que cette chose que vous voyez beaucoup dans les films, où vous voyez un génie ou une sorcière ou quelque chose du genre, accorde une demande qui s’avère horrible sur la base d’un détail technique. C’est-à-dire, dans ce cas, la « solution » que le sorcier produit laisse le personnage de Salazar dans un état bien pire.

*Alerte spoiler, en quelque sorte*

Et maintenant nous arrivons à l’épisode 4 de la série. Celui où Lisa… commence à donner naissance à des chatons.

Le titre de cet épisode est Tadpole Smoothie. Fondamentalement, Lisa se lève du bain à un moment donné et remarque une entaille sur le côté. Ça fait du bien de toucher. Jusqu’à ce que non. Elle commence à se tordre de douleur. Et puis sort le chaton. “Dites-lui que je vais recommencer à vomir”, dit le personnage de Salazar au laquais stupéfait du sorcier (joué par Mark Acheson).

“Nous voulons que la série ressemble à un cauchemar”, ont expliqué les deux producteurs exécutifs, showrunners et scénaristes de la série dans un Q&R inclus dans le matériel de presse de Netflix pour Brand New Cherry Flavor. « D’un certain point de vue, c’est l’histoire d’une artiste qui essaie de faire découvrir au monde ce qui existe dans sa tête. Et à quel point ce processus peut devenir insensé, turbulent, détourné et corrompu. Il s’agit d’autres choses aussi. Mais la chose la plus importante pour nous était d’essayer de créer une expérience surréaliste unique et un personnage principal mémorable. »