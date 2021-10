Préparez-vous pour Doctor Who : le bord de la réalité avec des séquences de gameplay officielles

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Cela a été quelques mois fascinants pour les fans de Doctor Who, avec l’excellent Doctor Who : Les Assassins Solitaires arrivant en août sur Switch, et avec Doctor Who : Aux confins de la réalité à quelques jours de sa sortie le 14 octobre.

C’est un jeu qui a fait ses débuts (en quelque sorte) auparavant en VR en tant que Bord du temps, mais comme nous l’ont dit les responsables du développement dans une interview, cette nouvelle arrivée est « une histoire repensée et élargie ». Avant la sortie, le développeur Maze a maintenant partagé des vidéos de gameplay pour nous montrer à quoi s’attendre ; ci-dessus est une bande-annonce flashy, et ci-dessous est un playthrough de l’ouverture.

Comme vous pouvez le voir, il montre toujours son ascendance VR avec sa perspective à la première personne et sa résolution d’énigmes, mais ce n’est certainement pas une mauvaise chose. Il semble assez bien capturer l’ambiance de la série, et bien que les images soient probablement de la version PC, nous avons vu certains jeux à la première personne de ce style s’avérer plutôt bien sur Switch; j’espère que nous avons une bonne version en route.

Faites-nous savoir ce que vous en pensez – êtes-vous tenté de ramasser cela?