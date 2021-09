Préparez-vous pour Hamster Maze, un «jeu de course de hamsters imprégné de Tamagotchi»

in

À une époque plus innocente, posséder un hamster signifiait jouer avec lui, nettoyer sa cage et le regarder bosseler les murs / irriter vos parents lorsqu’ils couraient dans leur balle. Maintenant, ils sont, semble-t-il, le premier contenu YouTube, avec des propriétaires créant des labyrinthes élaborés pour leurs hamsters, les filmant, puis regardant des dizaines de millions de vues.

Le nouveau studio de développement We Dig Games a observé cette tendance et est parvenu à la seule conclusion valable : en faire un jeu vidéo. En fait, le concept de Labyrinthe de hamster pourrait être assez amusant; comme vous le voyez dans la bande-annonce ci-dessus, il mélange le labyrinthe réel avec des éléments de tamagotchi pendant que vous vous entraînez et prenez soin des créatures étonnamment en surpoids du jeu.

Néanmoins, le phénomène nous a fait découvrir une vague de cerveau et Hamster Maze est né – un titre décontracté dans lequel les joueurs sont chargés d’entraîner leurs animaux de compagnie en développant leur capacité à battre le labyrinthe au moyen d’exercices et d’une alimentation équilibrée. Une fois que le hamster est jugé prêt, les joueurs peuvent l’opposer à un autre de leur espèce, qu’il s’agisse d’un adversaire contrôlé par l’IA ou guidé par une autre personne.

Hamster Maze devrait sortir au premier trimestre 2021, Switch figurant parmi ses plateformes.